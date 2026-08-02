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文字服務不受影響 視訊、付款、IG等將受限

下機、下車需配合疏散避難 北市府籲請民眾配合8／13防空演習

台北市「2026城鎮韌性（防空）演習」將於115年8月13日（星期四）下午14時30分至15時登場，屆時全市12個行政區均須依內政部「防空避難指引」實施疏散避難，若未依規定配合演習者，將會依法裁罰。今年演習特別著重於全市的「公共運輸」、「生活消費」及「機關（構） 」等類型的場域，演習期間都須停止室內、外營業與活動，各場域的民防團隊、負責人或員工均要協助民眾實施疏散避難，也請所有的市民朋友務必配合演練。台北市政府表示，，在演習當日警察局將在14時30分發布防空警報外，同時，國家通訊傳播委員會也會以「國家級警報」發布「警報發放及行動網路降速」的手機告警訊息，請市民朋友屆時請勿驚慌，確實配合警察及民防人員引導，就近進入防空疏散避難設施實施避難。依國家通訊傳播委員會的說明，行動網路降速演練期間，手機的基本語音功能、簡訊、文字服務，與110、119報案電話，民眾在使用上都不會受到影響，因此，台北市政府提醒市民朋友預先下載「警政服務APP」及「消防防災e點通APP」，並將住家、工作地點及經常活動區域周邊的防空疏散避難設施位置預先截圖保存，以方便在行動網路降速期間仍可快速查閱避難處所資訊。此外，也建議當日外出的市民朋友可視需求預先準備悠遊卡、信用卡或適量現金，以降低行動支付可能受網路降速影響所造成的不便。演練結束後，如果手機網路沒有恢復，可開啟「飛航模式」再關閉或「重新開機」，即可重置連線。台北市政府指出，演習期間捷運、高鐵、台鐵及航空器均維持正常運行，但下機、下車旅客與下交流道及高架道路的車輛，必須配合警察及民防執勤人員引導實施疏散避難，請民眾要事先掌握行程；另外，醫療急救、消防救災及其他依法執行緊急勤務之車輛，則不受演習管制，以兼顧公共安全及緊急救援需求。台北市政府也強調，市府已逐一發函請防空疏散避難設施所有人、管理委員會、保全人員或住戶，在演習期間務必主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄及其他出入口，提供周邊民眾就近避難，如不配合者，將依據《民防法》規定處3萬元至15萬元罰鍰，請防空避難處所管理人員一定要全力配合演練。台北市政府再次呼籲，演習期間請民眾要確實遵守各項管制措施，並配合警察及民防人員指揮實施疏散避難。若未依規定配合演習者，將依《民防法》及《防空演習實施辦法》規定裁罰；因此，請全體市民朋友務必配合這次的防空演習，加深「有準備、更安全」的防衛意識，進而熟稔空襲的應變作為。