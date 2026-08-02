我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭哲榮說自己在台股4萬點的時候，砸了1億元購入0050。（圖／郭哲榮IG@s178178）

知名股票分析師郭哲榮（哲哲）日前在台股跌到4萬點大關時，豪砸1億元重押元大台灣50（0050），隨著上週五（31）台股強勢反彈，郭哲榮現賺1000萬，這波操作引發粉絲討論，大讚他很有眼光。不過當日夜盤台指期逆勢重挫，大跌1077點，許多股民週一恐怕又要面臨綠油油局面，大家因此開玩笑喊話哲哲：「我知道你還有錢」，希望他繼續買進救大家。郭哲榮29日在社群分享，自己以平均93.3元的價格買進1100張的0050，總投入金額約1億元，當時正值台股重挫，許多股民不看好他，怎料台股後續連2日走高，0050週五收盤價漲到102.85元，等於哲哲只隔約2天時間，就賺到1000萬獲利，相當驚人。郭哲榮因此看好台股走勢，認為今年就會站上5萬點大關，並且「4到5年內會上10萬點」。不過週五深夜美股收盤大漲，台指期夜盤卻逆勢重挫，大跌1077點，因此明日週一開盤時，台股恐怕又要再崩跌一波，這讓許多股民心慌慌。大家因此湧入哲哲的影片留言，開玩笑要他再次大手筆買進，這樣才能穩定跌幅救大家：「我知道你還有錢」、「相信哲哲，解放存摺」、「哲哲來幫大家打強心針的」、「把0050當比特幣炒的男人，抄底的神」、「爽一天又準備開始跌回來了」、「求哲哲繼續加碼」。郭哲榮是現任摩爾證券投顧投資長，畢業於國立政治大學財政系的他，過去受過動症所苦，經常出現注意力不集中的狀況，直到開始服藥後，才懂什麼是專心。但礙於藥物副作用太大的關係，他後來選擇停藥，在這期間意外發現波動起伏的股市非常適合自己過動的個性，因此開始擔任股票分析師，目前YouTube頻道有超過136萬人訂閱。