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▲昨日王Aden（後排中）與男團F.F.O一起登上《IDOL MEET FEST 偶像相遇祭》演出。（圖／王Aden IG@adenwang_）

新生代歌手王Aden去年12月在校園演出時，有粉絲衝上台想和他一起跳舞，然而王Aden卻當場蹲下並擺出臭臉，態度遭到網友抨擊，甚至連跨年演出都被取消。事發至今7個月，王Aden昨（1）日重返大型舞台演出，與男團F.F.O合體登上《IDOL MEET FEST 偶像相遇祭》，並於結束後在社群寫下：「從現在只想為你變更厲害的男人。」王Aden唱紅〈想了妳6次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉、〈雙重人格〉等代表作，成為新生代人氣歌手，然而去年因「大跳事件」遭到炎上，讓原本演出邀約不斷的他，瞬間跌落谷底。時隔7個月，昨日王Aden與男團F.F.O一起登上《IDOL MEET FEST 偶像相遇祭》演出，十分投入演出的他，狀態看似相當不錯。王Aden在演出後，在社群上PO出表演影片、後台花絮照，並寫道：「從現在只想為你變更厲害的男人。」事實上王Aden與F.F.O因選秀節目結緣，並擔任他們的流星導師，一路看著F.F.O成長，先前團體發行首張專輯《Future For One》時王Aden也現身台北簽唱會站台，雙方再次同台演出，讓粉絲們看了感動直呼：「久違合體」、「很久沒有看王aden哥哥帥氣樣子」、「哥你回來了。」另外，好友高爾宣也留言一個「帥」字，先前他出席活動時，就透露王Aden在風波過後已深刻反省，「心態很健康，能夠很勇敢去面對網路上的評論。」回顧整起事件，王Aden去年底前往某高中演出時，台下有一名女學生在老師的鼓勵下，跑上台想和王Aden一起跳舞，然而王Aden卻似乎不滿演出被同學打亂，立刻中止演唱，走到一旁蹲下並擺出臭臉。影片曝光後，網友質疑他「意圖網爆霸凌未成年粉絲」，態度和行為皆有失風度，因此遭到炎上，甚至連台北、宜蘭的跨年演出都被取消。