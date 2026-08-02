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父親節即將到來，健康照護成孝親送禮焦點，更從保健品補給延伸至日常科技監測管理。國內電商平台觀察，7月至今魚油、納豆紅麴及關節、骨骼保健商品銷售年增最高達1倍，而具備運動紀錄、睡眠追蹤及健康管理功能的智慧手錶買氣也同步升溫，帶動平台智慧穿戴裝置銷量較去年同期成長近1倍 ，顯示消費者不只關心爸爸「補充什麼」，也希望透過科技掌握日常健康狀況。Yahoo購物觀察平台數據發現，今年父親節送禮從一次性的健康補給，轉向長期健康管理。從保健品選購偏好來看，傳統綜合維他命外，消費者更青睞兼顧多元需求的完整配方，其中結合「心血管＋護眼」及「關節＋骨骼」的複方保健禮盒最受喜愛。此外，智慧手錶、智慧戒指等穿戴裝置，因可協助記錄心率、睡眠、活動量等健康數據，也成為送禮新選擇，帶動年銷量增近1倍。此外，居家放鬆也是子女買單的孝親消費重點，今年客單價2萬至4萬元的按摩椅最為熱銷，讓爸爸在忙碌生活中多一點放鬆與享受。瞄準孝親送禮商機，Yahoo購物8月3日至8月9日精選保健、小家電、運動戶外、服裝鞋包等熱門好禮，且消費刷星展、永豐、玉山等指定銀行信用卡，最高賺10%回饋！8月4日至8月6日更連3天再祭出「保健x美食x寵物」聯合品類日，8/4指定保健品再享LINE回饋10%！Nespresso開館慶自7/30起每週五六日領券享97折，滿額送限量夏日保冷袋再抽Aeroccino 3 電動奶泡機！