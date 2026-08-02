由上海暗星遊戲（DarkStar Games）開發的動作冒險遊戲《達巴：水痕之地》，近日在 ChinaJoy 2026 PlayStation 展區展出最新試玩版，再度吸引不少玩家關注。雖然官方尚未公布上市日期，但憑藉獨特的世界觀、美術風格，以及主、副武器自由搭配的戰鬥系統，成為今年中國之星計畫（China Hero Project）備受期待的新作之一。
化身泥偶踏上旅程 揭開古城與自身身世之謎
《達巴：水痕之地》故事發生在一個逐漸崩壞的世界，玩家將扮演一名外型近似人類的泥偶，前往神秘的古格古城展開冒險，隨著旅程推進，玩家必須面對各種怪物與未知威脅。
在探索遺跡的同時，逐步揭開世界毀滅的真相，以及主角自身身世背後的秘密。整體美術融合廢墟遺跡、奇幻與神話元素，營造出帶有神秘感的末日氛圍。
主、副武器自由切換 搭配面具打造不同戰鬥風格
《達巴：水痕之地》主打高速動作戰鬥，玩家可使用主武器、副武器、閃避、格擋與跳躍等動作應戰，其中最大的特色，在於主武器與副武器擁有不同的攻擊方式與技能，即使是同一把武器，放在不同位置也會產生不同招式。
再搭配具有不同能力的面具系統，玩家能依照自己的習慣組合出不同戰鬥流派，提升戰鬥變化性，此外，遊戲也加入精力管理機制，攻擊、防禦與閃避都會消耗精力，玩家需要掌握節奏，在攻防之間取得平衡。
中國之星計畫作品 官方尚未公布上市日期
《達巴：水痕之地》為 PlayStation「中國之星計畫」扶植作品之一。該計畫由 Sony Interactive Entertainment 上海推動，協助中國遊戲開發團隊進行技術支援、開發與發行，希望讓更多原創作品登上 PlayStation 平台。
本次 ChinaJoy 展出的最新試玩版，也讓玩家搶先一窺遊戲的世界觀與戰鬥特色，目前官方尚未公布正式發售時間與更多平台資訊，後續消息仍有待官方進一步公開。
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《達巴：水痕之地》故事發生在一個逐漸崩壞的世界，玩家將扮演一名外型近似人類的泥偶，前往神秘的古格古城展開冒險，隨著旅程推進，玩家必須面對各種怪物與未知威脅。
在探索遺跡的同時，逐步揭開世界毀滅的真相，以及主角自身身世背後的秘密。整體美術融合廢墟遺跡、奇幻與神話元素，營造出帶有神秘感的末日氛圍。
《達巴：水痕之地》主打高速動作戰鬥，玩家可使用主武器、副武器、閃避、格擋與跳躍等動作應戰，其中最大的特色，在於主武器與副武器擁有不同的攻擊方式與技能，即使是同一把武器，放在不同位置也會產生不同招式。
再搭配具有不同能力的面具系統，玩家能依照自己的習慣組合出不同戰鬥流派，提升戰鬥變化性，此外，遊戲也加入精力管理機制，攻擊、防禦與閃避都會消耗精力，玩家需要掌握節奏，在攻防之間取得平衡。
《達巴：水痕之地》為 PlayStation「中國之星計畫」扶植作品之一。該計畫由 Sony Interactive Entertainment 上海推動，協助中國遊戲開發團隊進行技術支援、開發與發行，希望讓更多原創作品登上 PlayStation 平台。
本次 ChinaJoy 展出的最新試玩版，也讓玩家搶先一窺遊戲的世界觀與戰鬥特色，目前官方尚未公布正式發售時間與更多平台資訊，後續消息仍有待官方進一步公開。