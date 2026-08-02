2屆任期內到底做了哪些事？其中最顯著改變，在於打破過去棒協與中職（CPBL）長期內耗的僵局，讓中華隊在一級國際賽組訓正式由中職負責，成為近年國際賽成績出色的背後關鍵，

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改變一：終止棒協、中職長期內耗 一級國際賽正式由中職接手

辜仲諒上任後積極推動雙方大和解，最終成功簽署合作協議、建立「一級賽事組訓一條龍」， 棒協將一級賽事如 WBC 經典賽、12 強賽國家隊組訓權與賽事主導權，正式移交由中職負責，棒協則提供行政、國際組織資源與賽務支援，以及三級棒球國際賽的組訓徵招。

改變二：基層棒球與企業贊助 深耕三級棒球與偏鄉發展

改變三：當選亞洲棒球總會會長 提升台灣對國際棒球影響力

▲中華隊於2024年世界棒球12強，於東京巨蛋奪下隊史首座一級國際賽世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

中華棒球協會理事長今（2）日將正式迎來新人選，辜仲諒自2018年接任以來，不僅開啟首位「擁有職棒球隊背景（中信兄弟）」入主棒協的先例，此外，辜仲諒也長期贊助與推廣基層棒球發展， 並於2022年高票當選亞洲棒協總會會長，並兼任世界棒壘球總會（WBSC）副會長，大幅提升台灣在國際棒球決策核心的地位。過往國家隊組訓常因棒協與中職的分工爭議而動盪，辜仲諒也自掏腰包與整合企業資源，大規模提升中華隊國手薪資保障、保險與比賽獎金。最著名的莫過於2024年世界棒球12強，中華隊奪下歷史性首冠後，辜仲諒加碼發出7000萬元獎金，提升選手與教練團代表國家出賽的榮譽感。辜仲諒長期透過中信慈善基金會、棒協資源雙管齊下，建立基層棒球生態圈，包含長期贊助與推廣「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，讓一般社團球隊也有機會與甲組強權同台較勁，將黑豹旗打造成「台灣甲子園」。此外也結合慈善資源認養與資助全台數十所偏鄉國中小棒球隊，提供球具、營養補給與課後輔導，並於屏東打造「中國信託棒球園區」，除了提供給中信兄弟二軍訓練生活之外，也讓不少青棒、少棒國家隊有集訓場地。除了國內賽務，辜仲諒也將影響力延伸至國際體育組織，熱愛棒球的他， 2022年高票當選亞洲棒球總會（BFA）會長，並兼任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，大幅提升台灣在國際棒球決策核心的席次。2屆任期內，辜仲諒也利用影響力，在台主辦多屆U-12世界盃、U-18亞洲盃與WBSC執行委員會議，讓台灣成為亞洲棒壘球發展的核心之一。整體而言，辜仲諒在擔任棒協理事長期間，最關鍵功勞在於化解棒協與中職長期內鬥，讓雙方各司其職、一起為台灣棒球努力，實際成效也在近幾年開花結果，除了2024年12強世界冠軍之外，基層棒球也常態性打進前三名，並曾奪得U-18世界盃棒球賽冠軍與U-12世界盃亞軍，憑藉各級國家隊穩定的國際賽積分，台灣男子棒球世界排名，也長時間維持在世界第2至第3頂尖位置。