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洛杉磯道奇球星大谷翔平在昨（1）日在主場對波士頓紅襪之戰，傷癒後重返先發便敲出本季第24轟。這支全壘打不是生涯里程碑，大谷卻無論如何都想拿回，因為今年6月出生的兒子當天首度進場看球，親眼見證爸爸開轟。大谷先前因左膝疼痛連續缺陣2場，此役重返先發，擔任第一棒指定打擊。他在第5局轟出一度逆轉戰局的2分砲，繞過三壘時還朝觀眾席方向做出指向動作。根據《體育報知》報導，由於這是大谷兒子第一次到球場看比賽，這顆全壘打球對他具有特殊意義，道奇工作人員隨後也前往觀眾席，希望協助將球取回。接到全壘打球的是29歲球迷戈梅斯（Luis Gomez），工作人員詢問他是否願意以大谷的簽名球棒、簽名球等紀念品交換。戈梅斯坦言，原本確實很想將全壘打球留在身邊，但得知這是大谷兒子首度進場時所擊出的全壘打後，立刻改變決定。「本來很想留下來，但這是一生可能只有一次的機會，所以我沒有猶豫。」戈梅斯最終將球交還，讓大谷得以收藏這顆對一家人別具意義的紀念球。戈梅斯本身就是大谷的忠實球迷，家中收藏不少相關商品。除了這次獲得的簽名球棒及簽名球，他還持有大谷締造「單場10次三振、3支全壘打」經典表現時的先發名單卡。戈梅斯表示，自己仍有一個尚未完成的夢想，就是有一天能親自請大谷在那張名單卡上簽名。