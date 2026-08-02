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預估7日侵襲沖繩 仍維持強颱等級

通過沖繩後可能轉向 九州也需提高警戒

小笠原率先受影響 太平洋沿岸慎防長浪

高溫與颱風夾擊 氣象廳籲及早做好防颱準備

今年第13號颱風「白海豚」持續朝日本逼近。日本氣象廳最新預報指出，白海豚目前維持「非常強烈」等級，預估最快8月7日前後侵襲沖繩與台灣北部海面一帶，之後可能轉向東北，朝九州接近甚至登陸。由於目前路徑仍有變數，氣象單位提醒民眾密切留意最新預報。根據日本氣象廳2日上午6時最新觀測，「白海豚」目前位於南鳥島附近海域，以時速約25公里朝西北西前進，中心氣壓940百帕，近中心最大平均風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺，屬於「非常強烈」等級。氣象廳指出，白海豚未來幾天將持續維持強度，沿日本南方海域向西移動，預計4日抵達小笠原群島附近，5日前後移至日本南方海面。最新預報顯示，7日凌晨的預測路徑已涵蓋沖繩地區，屆時颱風雖可能略為減弱，但仍可維持「強烈」等級，預估中心氣壓約950百帕，瞬間最大陣風仍可達每秒55公尺，沖繩恐面臨強風豪雨衝擊。此外，部分預測模式顯示，颱風7、8日間可能經過東海或台灣北部海面附近，再逐漸轉向東北，不過實際路徑仍存在相當大的不確定性。氣象預測模式顯示，白海豚通過沖繩後，可能在東海轉向東北移動，預估8月9日至10日接近甚至侵襲九州地區。若預測成真，除了可能影響九州各地防災工作外，也可能對日前熊本地震災區復原進度造成衝擊，8月9日長崎原爆紀念日相關活動也可能受到天候影響。不過，氣象專家提醒，目前距離颱風接近日本仍有數日，後期路徑仍存在相當大的不確定性，後續仍可能出現明顯修正。隨著白海豚逐漸逼近，小笠原群島自3日起將率先受到影響，海面浪高明顯增加，4日除了須嚴防大浪，也要留意暴風。另外，東日本至西日本太平洋沿岸，自3日至4日也可能出現伴隨湧浪的長浪現象，沿海地區須提高警覺。至於沖繩及奄美地區，預估5日至6日起天氣將逐漸轉趨不穩，海象惡化，若颱風路徑進一步偏南或偏西，不排除出現狂風暴雨及大浪等劇烈天氣。日本氣象廳指出，未來幾天日本各地仍將持續出現攝氏35度以上高溫，提醒民眾除了留意颱風最新動態，也應做好防曬、補充水分等防中暑措施。氣象廳強調，由於颱風距離日本仍有一段時間，預測路徑及強度未來仍可能大幅調整，呼籲民眾持續關注最新颱風資訊，提前完成防颱準備。