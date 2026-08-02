蝦皮標榜「全新庫存機」，真的等於全新手機嗎？有民眾日前透過蝦皮購買iPhone 16 Pro Max，商品頁面宣稱是「全新庫存機」，沒想到收到後不僅沒有封膜，開機檢查更發現電池循環次數已達44次，系統還顯示電池為二手零件，並留下維修紀錄，讓他氣得立即申請退貨。
民眾在Threads發文表示，家中長輩想換一支螢幕較大的手機，但詢問中華電信及好市多後，都找不到想買的iPhone 16 Pro Max，因此轉往蝦皮搜尋，還特別挑選標榜設有實體門市的賣家，希望購買過程較有保障。沒想到手機送達後，外盒並沒有預期中的原廠封膜。
買家進一步進入系統檢查，發現電池循環使用次數已達44次，「零件與維修記錄」也顯示電池曾被更換，且屬於曾在其他iPhone使用過的二手零件。原PO無奈表示，自己原本以為有實體店面的賣家比較可信，沒想到仍遇到這種情況，懷疑店家是在賭消費者不會檢查手機內部資訊，目前已經透過蝦皮提出退貨退款申請。
官方認證「二手」代表零件曾裝在別支手機
iPhone顯示的維修訊息在Apple官方說明，會在搭載iOS 18的iPhone 15及後續機型中，如果電池曾經安裝或使用於其他iPhone，系統便會在「零件與維修記錄」中標示為「二手」或「已使用」。如果電池循環44次或許仍須搭配首次使用日期等資訊判斷，但當系統已經顯示二手電池及維修紀錄，便能確認這支手機至少曾經拆修、更換零件，無法視為一般消費者認知中的「全新未拆、未使用」手機。
有內行的民眾表示，這類商品可能是整新機、拆修機或二手機，也有人提醒，「福利機」、「展示機」、「庫存機」及「全新未拆封」代表的商品狀態並不相同，部分賣家可能利用名稱模糊商品實際情況，消費者下單前務必確認。
買全新手機別只看「庫存機」3個地方先檢查
消費者若透過網路購買iPhone，收到商品後可先進入「設定」App，選擇「一般」及「關於本機」，查看是否出現「零件與維修記錄」；iPhone 15及後續機型也能進入「設定」、「電池」、「電池健康度」，確認電池循環次數、製造日期及首次使用日期。開箱時最好全程錄影，發現封膜異常、序號不符或系統出現維修紀錄時，暫時不要長時間使用，也不要急著按下「完成訂單」。
蝦皮一般賣家7天、商城15天鑑賞期
蝦皮幫助中心說明，消費者向以販售商品為業的賣家購物，原則上適用網路交易7天猶豫期，時間從收到商品的隔日開始計算；蝦皮商城則提供15天鑑賞期。手機並不在法規列出的7天解除權例外商品中，但鑑賞期並非試用期，商品仍須維持完整、可還原的狀態。
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官方認證「二手」代表零件曾裝在別支手機
iPhone顯示的維修訊息在Apple官方說明，會在搭載iOS 18的iPhone 15及後續機型中，如果電池曾經安裝或使用於其他iPhone，系統便會在「零件與維修記錄」中標示為「二手」或「已使用」。如果電池循環44次或許仍須搭配首次使用日期等資訊判斷，但當系統已經顯示二手電池及維修紀錄，便能確認這支手機至少曾經拆修、更換零件，無法視為一般消費者認知中的「全新未拆、未使用」手機。
有內行的民眾表示，這類商品可能是整新機、拆修機或二手機，也有人提醒，「福利機」、「展示機」、「庫存機」及「全新未拆封」代表的商品狀態並不相同，部分賣家可能利用名稱模糊商品實際情況，消費者下單前務必確認。
買全新手機別只看「庫存機」3個地方先檢查
消費者若透過網路購買iPhone，收到商品後可先進入「設定」App，選擇「一般」及「關於本機」，查看是否出現「零件與維修記錄」；iPhone 15及後續機型也能進入「設定」、「電池」、「電池健康度」，確認電池循環次數、製造日期及首次使用日期。開箱時最好全程錄影，發現封膜異常、序號不符或系統出現維修紀錄時，暫時不要長時間使用，也不要急著按下「完成訂單」。
蝦皮一般賣家7天、商城15天鑑賞期
蝦皮幫助中心說明，消費者向以販售商品為業的賣家購物，原則上適用網路交易7天猶豫期，時間從收到商品的隔日開始計算；蝦皮商城則提供15天鑑賞期。手機並不在法規列出的7天解除權例外商品中，但鑑賞期並非試用期，商品仍須維持完整、可還原的狀態。