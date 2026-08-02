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棒球專業：

▲林華韋曾任國家隊總教練、國立臺灣體育運動大學校長、富邦悍將領隊及國訓中心副執行長。（圖／富邦悍將提供）

▲郭智輝曾任經濟部長，主張引進科技產業思維與運動科學設備，建構常態化國家隊支援平台與專業後勤。（圖／翻攝自郭智輝臉書）

▲周玲妏雖非棒球科班出身，但擁有多年地方政府行政與政務協調經驗。（圖／翻攝自周玲妏臉書）

企業資源：

公益推廣：

棒協理事長如何選出？今日將揭曉結果

中華民國棒球協會將於今（2）日進行第14屆理監事、理事長改選，現任理事長辜仲諒2屆任期屆滿交棒，使本屆改選備受棒壇關注。角逐陣營包含長年深耕棒壇的林華韋、具備產官界經驗的郭智輝，以及代表中信育樂體系切入的黑馬周玲妏，本篇將以「棒球專業」、「企業資源」與「公益推廣」3個維度，解析3人不同政見、背景各自有哪些優勢。背景與政見： 曾任國家隊總教練、國立臺灣體育運動大學校長、富邦悍將領隊及國訓中心副執行長。優勢： 具備數十年第一線國家隊培訓、職棒管理與體育行政經驗。政見主張「制度治理、專業決策與人才傳承」，強調透過完善制度運作協助各級國家隊發展。背景與政見： 曾任棒協副理事長，2011 年起成立崇越隼鷹成棒隊，長期支持業餘成棒發展。優勢： 主張引進科技產業思維與運動科學設備，如光學追蹤、擊球初速、肌力監測等，建構常態化國家隊支援平台與專業後勤。背景與政見： 曾任高雄市議員與高雄市觀光局長，2024 年加入中國信託育樂擔任副總經理。優勢： 雖非棒球科班出身，但擁有多年地方政府行政與政務協調經驗，可透過管理專業輔佐協會運作。周玲妏背景與政見： 現任中國信託育樂公司副總。優勢： 所屬長期投入棒球公益與職棒發展的中信集團體系，能無縫對接中信在職棒（中信兄弟）、基層少棒（關懷盃、黑豹旗等）建立的龐大資源鏈。郭智輝背景與政見： 崇越集團創辦人，曾任經濟部長。優勢： 具備深厚科技業與產業界人脈，政見主打「整合政府、企業、教育與棒球界力量」，能為國家隊培訓及協會營運挹注企業贊助與民間資源。林華韋背景與政見： 長期於學界、體育署與國訓中心服務。優勢： 資源主要來自體育署政策預算、大專院校體育體系及體育界跨團隊合作，著重資源的透明分配與制度化對接。周玲妏背景與政見： 提出落實基層偏鄉補助與運動安全，推廣社區、女棒及身障平權；深化國際少棒交流與公益外交，實踐多元包容。優勢： 政見極具社會公益與包容性特色，若當選將成為棒協首位女性理事長，有利推動女子棒球、社區棒球及身障棒球發展。郭智輝背景與政見： 著重健全基層培育系統與選手照護。優勢： 期望將運科普及至基層基底，改善青少年球員訓練安全與預防傷痛。林華韋背景與政見： 主張建立永續的基層培育機制與教練講習制度。優勢： 偏重傳統三級棒球（少棒、青少棒、青棒）系統的健全與正向循環。根據棒協選舉公報指出，本屆有權投票總數486票，包含個人會員424人與團體會員代表62人，共有36人登記參選理事，今日先將由全體會員選出31位理事、9位監事，再從理監事中選出9位常務理事、3位常務監事，最後3位常務監事中，再決選出一人擔任理事長，目前最熱門人選就是周玲妏、郭智輝與林華韋，3人各自特長也有明確區分。