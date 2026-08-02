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飛行途中通報緊急狀況 隨後失聯墜毀

事故原因待查 航空公司將調整航班

納斯卡線為秘魯熱門景點 觀光飛行十分盛行

秘魯南部知名世界文化遺產納斯卡線（Nazca Lines）附近2日發生空難，一架載有11名外籍遊客及2名機組員的小型觀光飛機飛行途中墜毀並起火，機上13人全數罹難。秘魯政府表示，目前事故原因仍在調查中，不排除將檢討當地觀光飛行營運安排。綜合路透社及當地媒體報導，失事的是一架隸屬秘魯航空公司Aerodiana的塞斯納Caravan C-208（Cessna Caravan C-208）小型飛機。該飛機當地時間2日中午12時10分左右自皮斯科機場（Pisco Airport）起飛，執行納斯卡線空中觀光行程。機上共有13人，包括11名外籍旅客及2名機組員。秘魯交通暨通訊部表示，外籍旅客分別來自德國、義大利及西班牙。秘魯交通暨通訊部指出，飛機約於當地時間下午1時向納斯卡機場塔台通報緊急狀況，不久後便失去所有無線電聯繫。飛機最終墜毀於索科斯（Socos）地區，距離納斯卡市約6公里，距離納斯卡線遺址約19公里。根據秘魯廣播電台RPP報導，飛機墜地後隨即起火燃燒，由於火勢猛烈，救援人員無法進入機體搜救，消防隊及警方趕赴現場滅火並展開初步調查，但機上13人全數罹難。社群平台流傳的畫面顯示，乾燥荒原上可見飛機殘骸冒出大量濃煙。不過，相關影片尚未獲路透社獨立查證。目前墜機原因仍不明，秘魯政府已展開事故調查。Aerodiana發表聲明表示，將依主管機關後續指示，重新評估並調整航班營運計畫，全力配合事故調查。納斯卡線位於秘魯南部沙漠，是刻畫於地表的大型幾何圖案與動物圖形，被列為聯合國世界文化遺產，也是秘魯最具代表性的觀光景點之一，每年吸引約10萬名遊客造訪。由於地面難以完整欣賞圖案，全景通常需搭乘小型飛機自空中俯瞰，因此觀光飛行成為當地最受歡迎的旅遊行程。值得注意的是，就在空難前一天，由於當地風速超過每小時40公里，揚起大量沙塵、能見度下降，納斯卡附近瑪麗亞．賴歇機場（Maria Reiche Airport）的觀光飛行已全面暫停。當時已有兩架觀光飛機因天候不佳被迫改降馬爾科納機場（Marcona Airport），其中一架載有2名秘魯旅客，另一架則載有6名外籍遊客。目前尚無跡象顯示此次墜機與前一天的強風天候有直接關聯，詳細事故原因仍有待調查單位進一步釐清。