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▲人氣鍋「天白花菇燉土雞湯」，選用頂級天白花菇，搭配黑羽土雞長時間燉煮，讓菇香與雞湯鮮甜充分融合。（圖／業者提供）

▲「放山土雞海味宴」集結花菇燉土雞鍋、椒鹽小卷、鮮菇拼盤及多款特色湯底，主打山珍與海味一次品嘗。（圖／業者提供）

▲菇神南投鹿谷店位於前往溪頭必經之途，景美菇香，吸引不少往返溪頭踏青旅人，聞香入店品嚐好滋味。（圖／業者提供）

連續六年獲《臺灣米其林指南》肯定的火鍋品牌「菇神」，再添新榮耀。品牌招牌料理「天白花菇燉土雞湯」近日在經濟部商業發展署主辦的「2026優質鍋物嘉年華」獲得好品組「優選」，成為繼米其林推薦後，再度獲官方評選肯定。這份來自國際指南與政府機構的雙重認可，彰顯著深耕山城逾25年的菇神，一路走來，始終堅持做好一鍋湯的初心。菇神2001年創立於台中新社，以在地菇類食材結合慢火熬煮雞湯打響名號。品牌負責人林明順表示，人氣鍋「天白花菇燉土雞湯」，選用有菇中之王稱譽的頂級天白花菇，搭配飼養14週的黑羽土雞長時間燉煮，讓菇香與雞湯鮮甜充分融合。憑藉對食材及工法的堅持，品牌自2021年起連續獲得米其林必比登推介及指南推薦，已成為消費者造訪菇神必點美食。除招牌雞湯外，店內推出的「放山土雞海味宴」，集結花菇燉土雞鍋、椒鹽小卷、鮮菇拼盤及多款特色湯底，主打山珍與海味一次品嘗。近年因應小家庭及個人用餐需求增加，菇神也將招牌雞湯推出一人份料理包，保留原有食材及燉煮工法，以更便利形式滿足不同消費族群。菇神林明順表示，此次獲得經濟部優質鍋物嘉年華優選，是對品牌長年投入品質的肯定。無論是座落於台中新社山林間、能遠眺山嵐雲霧的景色，或是位於前往溪頭必經之途的南投鹿谷店，菇神在兩座山城裡，各自陪伴著旅人品嚐好滋味。不論是一家人圍爐共享山珍海味，或是一個人靜靜品嚐一碗熱湯，那份從掀開鍋蓋時撲鼻而來的菇香與溫暖，始終如一。台中市新社區協中街 287 號。電話：04-2582-2585。南投縣鹿谷鄉中正路二段 350 號。電話：049-275-2889