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歐哈尼1997年閃婚珍妮佛 她卻跟吹牛老爹搞婚外情

吹牛老爹小王扶正 結果卻鬧翻珍妮佛

珍妮佛羅培茲共結4次婚 歐哈尼是第一任、現任是班艾佛列克

美國知名歌手、演員珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的第一任丈夫歐哈尼諾亞（Ojani Noa）近日接受英國《太陽報》獨家專訪，首度公開兩人婚姻破裂的內幕，他指控，當年珍妮佛在婚姻期間，卻與饒舌歌手「吹牛老爹」尚恩庫姆斯（Sean Combs）發生婚外情，不僅讓他親自飛往邁阿密質問妻子，之後更兩度與吹牛老爹爆發正面衝突，怒嗆：「去你的，睡了我老婆！」火爆場面甚至驚動警方介入。歐哈尼出生於古巴，15歲時搭乘自製木筏偷渡到美國佛州，之後在拉丁天后葛洛麗雅伊斯特芬（Gloria Estefan）旗下餐廳《Larios On The Beach》從洗碗工一路做到領班，也是在那裡認識當時27歲的珍妮佛。兩人一見鍾情，1997年閃電結婚，歐哈尼還搬到洛杉磯陪伴她發展演藝事業，甚至曾在電影《哭泣的玫瑰》殺青派對上拿鑽戒向她求婚。他表示，婚姻初期兩人真的非常相愛，但隨著珍妮佛演藝事業快速起飛，夫妻聚少離多，感情也逐漸出現裂痕。歐哈尼透露，當時珍妮佛正錄製首張專輯《On The 6》，而吹牛老爹受邀擔任部分歌曲製作人，兩人合作後互動越來越頻繁。他說，自己陸續接到不少在邁阿密飯店工作的朋友來電，表示曾看見兩人一起進出飯店，但珍妮佛始終強調只是工作關係。直到美國媒體拍到珍妮佛坐在吹牛老爹腿上的泳池照片，他才確信妻子外遇，還特地搭了6個小時飛機，從洛杉磯飛往邁阿密，偷偷進入珍妮佛入住的飯店套房，當面質問她是否背叛婚姻，兩人因此爆發激烈爭吵。歐哈尼表示，當時婚姻其實早已名存實亡，但珍妮佛的公關團隊仍努力營造幸福婚姻形象，甚至還登上《歐普拉秀》（The Oprah Winfrey Show）對外表示自己婚姻很幸福，讓他認為自己只是被利用來維持形象。他說：「我們一起出席奧斯卡，她只是利用我，讓大家以為一切都很好。」最終，這段婚姻僅維持11個月，1998離婚畫下句點。離婚後，珍妮佛於1999年正式與吹牛老爹交往，但歐哈尼透露，兩人其實早在媒體公開戀情前就已經來往密切，他更表示，珍妮佛曾多次想與吹牛老爹分手，但對方不僅威脅她，甚至連她的家人也受到波及。歐哈尼回憶，吹牛老爹曾突然現身珍妮佛替助理舉辦的生日派對，現場所有人都嚇了一跳，他走上前要求對方離開，卻被反吹牛老爹嗆不要多管閒事，還質問他是誰，歐哈尼當場回擊：「去你的，你睡了我老婆。」珍妮佛見狀趕緊站到兩人中間勸架，希望吹牛老爹離開，但對方遲遲不肯走，最後派對結束後，珍妮佛甚至跟著吹牛老爹一起離開，讓他既震驚又憤怒。但這場衝突還沒結束，幾週後，歐哈尼突然接到珍妮佛求救電話，對方驚慌表示吹牛老爹跑到她洛杉磯住家外，不斷大喊她的名字，她害怕到擔心生命安全。歐哈尼立刻趕到現場，抵達時四周一片漆黑，沒多久吹牛老爹突然開始對著屋內叫囂，還表示知道他人在裡面，歐哈尼當場走出去與對方對峙，珍妮佛則站在陽台上不斷勸阻，還提醒他吹牛老爹身上可能有槍，但他仍回嗆：「我會狠狠干掉你。」最後警方接獲報案趕到現場，吹牛老爹隨即逃離，事件才告一段落。近年來，吹牛老爹因涉嫌經營性交易犯罪集團而成為全球關注焦點，並於去年遭判2項涉及運送他人賣淫的罪名，也讓他與珍妮佛過往這段戀情再次被外界翻出討論。珍妮佛此生共經營過4段婚姻，歐哈尼是她的第一任老公，之後她陸續嫁給舞者克里斯賈德（Cris Judd）、歌手馬克安東尼（Marc Anthony），，現任老公為演員班艾佛列克（Ben Affleck）；不過歐哈尼也不忘偷酸前妻，說她與班艾佛列克的婚姻，只是一場為了挽救人氣而精心策劃的「宣傳噱頭」，因為珍妮佛現在很需要大家再次討論她而已。