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川普：協議包括重開荷姆茲海峽、終結伊朗核威脅

前幾天才揚言恢復空襲 如今急轉彎

美國總統川普（Donald Trump）日前才宣布將恢復對伊朗的軍事打擊，最快可能於本週末展開新一輪攻勢，如今又宣布，美國已同意取消原定攻擊計畫，理由是伊朗及其他中東國家提出暫緩要求，且各方已就協議框架達成共識。不過，川普強調，暫停軍事行動的前提是各方必須迅速完成正式協議。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美軍目前已「整裝待發」（locked and loaded），隨時有能力對伊朗伊斯蘭共和國發動攻擊，並聲稱美軍火力「其恐怖程度、規模與威力，是自第二次世界大戰以來前所未見」。不過，他表示，伊朗及其他中東國家近日要求美方暫緩軍事行動，原因是相關協議框架已獲得共識，因此他決定取消原定攻擊。川普透露，這項初步協議內容包括立即、全面重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以及「終結伊朗核威脅」。他表示：「為了世界未來的利益，也為了讓伊朗能成為一個成功且繁榮的國家，我同意取消這次攻擊。」川普並指出，以色列也支持暫停軍事行動，但前提是各方必須「迅速達成協議」，否則情勢仍可能改變。截至目前，白宮尚未公布協議框架細節，美國有線電視新聞網（CNN）表示，已向白宮詢問更多內容，但尚未獲得回應。就在數日前，川普才宣布將恢復對伊朗的軍事打擊，並表示最快本週末展開新一輪攻勢，且行動可能持續數日。美國駐約旦大使館及美國國務院相繼發布安全警示，提醒身處中東地區的美國公民提高警覺，並考慮離開當地或預先做好撤離準備，引發外界擔憂中東局勢恐再度升高。此前，美軍29日對伊朗發動「大規模攻擊」，但近幾天並未再傳出美軍在伊朗境內發動新一波空襲的消息。目前川普僅表示，各方已就協議框架取得共識，但並未公布具體條文，也未說明伊朗是否已正式接受相關條件。外界認為，在正式協議尚未完成前，中東局勢仍充滿變數，美國與伊朗是否能藉由談判避免衝突進一步升級，仍有待後續發展。