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▲派偉俊（如圖）昨晚首度現身信義區快閃活動。（圖／派偉俊IG@patrickbrasca）

▲網紅黃琳媛（如圖）近日爆料曾與派偉俊交往，新歌〈去年下的那場雪〉其實是去年寫給她的，卻被誤會是寫給現任女友禾羽的歌，讓她不滿開砲。（圖／黃琳媛IG＠hl_yuan）

天王周杰倫愛徒、歌手派偉俊近日推出新專輯，卻遭前女友黃琳媛爆料分手不歡而散，且新歌〈去年下的那場雪〉，其實是去年寫給她的。對此，派偉俊昨（1）日在信義區舉辦快閃活動，「一路以來其實有很多人不支持我，他們會很想要看你失敗。」疑似話中有話，引發粉絲熱議。歌手派偉俊近日捲入感情糾紛，遭前女友黃琳媛控訴交往期間「對錢斤斤計較」、「出國覺得自己很紅而不願牽手」等行徑，引發網友熱烈討論。對此，派偉俊似乎未受爆料影響，還隔空與現任女友禾羽放閃。昨日他首度現身信義區快閃活動，除了獻唱新歌，更感性吐露：「我發現一路以來其實有很多人不支持我，他們會很想要看你失敗。」看似話中有話，立刻讓外界聯想到與前任的感情風波有關。回顧整起事件，網紅黃琳媛近日爆料曾與派偉俊交往，新歌〈去年下的那場雪〉其實是去年寫給她的，卻被誤會是寫給現任女友禾羽的歌，讓她不滿開砲：「分手可以至少做到該有的尊重嗎？可以不要借花獻佛再把我當題材了嗎？」此外，黃琳媛還控訴派偉俊在交往期間對自己不好，不僅摳門，出國也不牽她的手，為了追上對方在電車上絆倒慘摔。不過派偉俊受訪時未曾說過〈去年下的那場雪〉是寫給現任的歌，他隨後也PO出另一首新歌〈穿上你的愛〉放閃禾羽，沒想到卻再度惹火黃琳媛，二度到他的Threads開嗆，直言：「眼睛哪部分有問題？」對此，派偉俊所屬公司杰威爾則回應：「謝謝大家關心，專輯裡唯一寫給他人的歌曲是〈穿上你的愛〉，如有不實言論，公司將保留法律追訴權。」