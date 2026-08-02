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NBA華盛頓巫師新科狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa），近期於節目《Road Trippin’》中，聊到現役最強球星時，點名迫不急待想防守SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）2位球星，並未選擇現役最強體能怪「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、歷史最強射手柯瑞（Stephen Curry），也引發球迷討論。迪班薩今年在楊百翰大學打出現象級球季，毫無疑問當選大年選秀狀元，攻守俱佳的他，也點名SGA、唐西奇是新球季最想當面防守的球星。「我曾在現場看過唐西奇和SGA打球，對他們來說，得分看起來實在太輕鬆了。」「我就是想親自感受一下，站在防守端的視角，這究竟是什麼情況。」迪班薩笑說，自己也很有可能成為他們得分的背景板，「當然，我可能會成為他們進球過程中的一部分，也可能被他們用身體頂開，但我仍然想看看，他們得分到底有多輕鬆，或者是不是真的像看上去那麼容易。 」SGA今年蟬聯年度MVP，例行賽出賽68場、場均31.1分、4.3籃板與6.6助攻，投籃命中率高達55.3%，唐西奇則出賽64場，場均貢獻33.5分、7.7籃板與8.3助攻，2人皆是現役最強得分機器。由於迪班薩並未選擇「字母哥」亞德托昆波、柯瑞，此舉也引發球迷討論，有人就笑說，「都來到東區了，不感受一下字母哥嗎？」、「沒選柯瑞的原因是守不住吧」、「真會選，選了兩個買犯武林高手」、「準備被買犯到懷疑人生」