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近年AI熱潮席捲全球，科技股成為熱門投資標的，但AI供應鏈相當複雜，涵蓋晶圓代工、IC設計、AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）、散熱等領域，加上一般投資人不易掌握各家公司在供應鏈中的角色與競爭優勢，專家建議，不妨透過布局台灣各領域科技龍頭的ETF，有較大機會參與到AI完整供應鏈的發展趨勢，降低過度集中單一產業或個股的風險。國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，AI並非由單一企業驅動，而是仰賴完整供應鏈共同推動發展，而台灣正擁有全球最完整、最具競爭力的科技產業聚落，可說是AI時代的「護國群山」。從PC、智慧型手機到AI、高效運算，每一波科技浪潮都有不同的領導企業，但始終不變的是科技龍頭在產業中的關鍵地位。由於一般投資人不易掌握各家公司在供應鏈中的角色與競爭優勢，他建議，不妨透過布局台灣各領域科技龍頭的ETF，有較大機會參與到AI完整供應鏈的發展趨勢，降低過度集中單一產業或個股的風險。蘇鼎宇進一步分析，以00881聚焦台灣科技龍頭企業，布局「護國群山」，持股以四成台積電為核心，另包括聯發科、鴻海、廣達、台達電等科技巨頭，台股AI供應鏈佔比超過9成，涵蓋晶圓代工、IC設計、AI伺服器、電子零組件等AI核心供應鏈。以國泰台灣科技龍頭00881來說，自掛牌以來已連續66個月名列定期定額交易戶數前十大ETF，顯示投資人對AI長線趨勢具信心，透過定期定額長期參與科技產業成長，而非追逐短線題材。國泰投信ETF研究團隊也建議，AI發展牽動全球投資市場，積極型的投資人可用6至7成的比例來做資產配置。法人也提到，AI目前仍是全球重要的產業趨勢，投資人投資前須先了解自己理財需求，別急猜哪檔股票最會漲，也不需成為科技專家，建立正確的投資觀念，透過ETF分散布局，並搭配定期定額長期投資，善用時間複利讓資產利滾利，更有機會掌握AI產業長線成長契機。