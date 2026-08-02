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誰會來到方舟仍保密 聯動角色陣容尚未揭曉

反擊部隊拿著時鐘、電視與預告信 代表色暗藏三代線索

指揮官準備踏入黑暗時間、午夜頻道與異世界殿堂！Level Infinite今（2）日宣布，由SHIFT UP開發的美少女射擊RPG《勝利女神：妮姬》，將與ATLUS旗下《女神異聞錄》系列展開聯動，活動預計於8月13日上線。本次合作一次集結《女神異聞錄3 Reload》、《女神異聞錄4 黃金版》及《女神異聞錄5 皇家版》，同時也是《女神異聞錄》系列30周年紀念企劃之一。《女神異聞錄》系列以現代日本城鎮與校園生活為舞台，描述覺醒「Persona」能力的少年少女，一邊面對友情、戀愛與成長課題，一邊調查都市傳說及神祕事件。《勝利女神：妮姬》則描述人類遭不明生命體「萊徹」奪走地面後，派出人形兵器「妮姬」展開地面奪還戰。兩款作品都圍繞夥伴、戰鬥與人類內心展開，這次跨界故事會如何串聯，也成為聯動的一大看點。目前官方尚未公布可操作的聯動角色、限定招募名單、活動劇情及獎勵內容，究竟三款作品會各派出哪些人氣角色，又是否會有三代主角或Persona現身，仍要等待後續情報。官方預計透過《勝利女神：妮姬》網站與社群平台陸續公開詳情。官方同步公開聯動預告主視覺，反擊部隊成員尼恩、阿妮斯與拉毗分別站在藍色、黃色及紅色背景前，恰好對應《女神異聞錄3》、《女神異聞錄4》與《女神異聞錄5》的代表色。三人手中的物品也藏有明顯線索，尼恩拿著象徵《女神異聞錄3》「黑暗時間」的時鐘；阿妮斯抱著播放彩色畫面的復古電視，呼應《女神異聞錄4》的「午夜頻道」；拉毗手上則出現怪盜團風格的預告信，代表《女神異聞錄5》。官方表示，這些物品是反擊部隊準備送出的禮物，也暗示三款作品的角色即將與妮姬們相遇。