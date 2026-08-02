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▲《Pikmin Bloom》8月主要花朵是美人蕉，提供「白、黃、紅」3種顏色，並沒有藍色。（圖／翻攝自皮克敏官網）

美人蕉「沒有藍色」 現實品種顏色曝光

▲美人蕉盛產於5月至11月，有耐熱、耐濕的體質，以強韌的生命力著稱。（圖／農業部農田水利署瑠公管理處）

8月限定獎勵來了！收集熱帶椰子還能抱走刨冰皮克敏

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，2026年8月以「熱帶風情之旅」為主題，推出「峇里島雕刻飾品皮克敏」。（圖／《Pikmin Bloom》提供）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》8月限定活動開跑，本次活動除了登場全新的峇里島雕刻飾品皮克敏，以及復刻冰淇淋造型外，最令玩家驚喜的是任務所需的主花「美人蕉」排除了以往最難收集的「藍色花瓣」，這項關鍵改變讓許多過去常被卡關的玩家紛紛叫好，直呼這個月解任務輕鬆許多。在過去的《Pikmin Bloom》遊戲任務中，藍色花瓣向來被視為最稀有且難以取得的資源，不少玩家常因此無法順利推進進度，甚至需要特地開車找花，官方8月登場的新花朵美人蕉僅提供「白、黃、紅」3種顏色，大幅減輕玩家的種花壓力，許多網友大讚這是官方德政，希望能繼續保持這種友善任務設定。事實上，《Pikmin Bloom》遊戲花朵的顏色並非隨機，而是貼合現實生活呈現，以美人蕉來說，各品種從大紅、亮黃、粉紅到雙色斑點應有盡有，在強烈陽光下能展現出繽紛絢麗的視覺效果，但現實生活並沒有「藍色美人蕉」，市面上若出現奇特藍色美人蕉切花，也多半是透過人工染色處理。而美人蕉5月至11月的產季，也與《Pikmin Bloom》8月「熱帶度假之旅」的主題相當符合，美人蕉不僅耐熱耐濕，以強韌的生命力著稱，花語象徵「堅實的未來」、「美好的希望」與「連綿不絕的生命力」，在炎炎夏日中，總是以陽光熱情的姿態傳遞出積極向上的正能量。除了造型皮克敏與花朵變化外，《Pikmin Bloom》8月活動也搭配豐富的獎勵機制。玩家可透過挑戰活動、種花、摧毀海泡泡蘑菇獲得神秘箱，或是購買專屬組合包來收集熱帶椰子。這些熱帶椰子能用來換取活動限定的 Mii 服裝與多種道具獎勵，為玩家在戶外走路運動時增添更多樂趣與收集動力。為回饋熱情參與的玩家，官方更推出特別加碼好康。只要在活動期間內累積收集滿15000個熱帶椰子，即可獲得可自選顏色的刨冰飾品皮克敏金色花苗。此外，備受玩家期待的巨大蘑菇活動也將於 8 月指定的週末與特定日期登場，讓全台皮友能抓緊機會共同挑戰並搶領豐厚獎勵。