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許舒博質疑：鄭麗文遭架空

賴淑娞批初選不公：無黨籍參選到底

分裂已成事實 國民黨：各自投入選戰

國民黨斗六市長選舉整合傳破局！黨中央雖已提名斗六市民代表會副主席黃尤美，國民黨籍的雲林縣議員賴淑娞仍決定以無黨籍身分參選到底。而賴淑娞昨（1）日在丈夫、前藍委、全國商總理事長許舒博陪同下召開記者會，指控黨中央未依先前協調共識辦理全民調，提名程序也未經中常會通過，甚至質疑黨主席鄭麗文已遭架空，斗六市將形成三腳督。許舒博、賴淑娞昨在服務處舉行「撥亂反正，期望未來」記者會，由許舒博還原斗六市長黨內提名過程。他表示，今年1月8日曾宴請前台中縣長廖了以、雲林縣前縣長張榮味及國民黨副主席李乾龍等人，當時張榮味提出以全民調決定人選，他表示同意，李乾龍也承諾由黨中央辦理。許舒博指出，張榮味返回雲林後，曾與國民黨雲林縣黨部主委簡明欽協調，由地方黨部建議中央採取全民調，但地方僅以電話請示，未正式行文，黨中央也未啟動相關作業。之後組發會主委李哲華南下協調，原本應討論全民調，最後卻改為支持地方黨部採取黨員投票搭配民調的方式，與先前達成的共識不同。協調未果後，許舒博於4月23日前往國民黨中央，向黨主席鄭麗文反映，當時李乾龍、李哲華等人也在場。許舒博表示，鄭麗文當場裁示，如果全民調結果無法獲得各方接受，可以開放兩人同時參選，並稱「一切她承擔」，但最後並未依此辦理。黨中央於7月13日發布提名公文，內容寫明「奉副主席兼秘書長核定」，正式提名黃尤美參選。許舒博質疑，依國民黨公職提名辦法，提名案應經中常會通過，不應由副主席或秘書長直接核定，且公文前段寫「提名」、後段又使用「徵召」，程序與用詞前後矛盾。他表示，國民黨過去未曾出現這類提名公文，因此質疑鄭麗文已遭架空，黨中央也未信守先前承諾。賴淑娞表示，本屆縣議員選舉結束後，她便開始規畫參選斗六市長，也早已公開表態。面對她所認為「不公平、不合規」的初選方式，她決定不再退縮，無論黨中央最後如何處分，仍會以無黨籍身分參選到底，接受斗六市民檢驗。她也提出推動「中央公園」等市政建設構想，希望讓斗六持續發展。對於黨內提名爭議，簡明欽表示不願多談，強調彼此都是朋友，說得太多對任何人都沒有好處。如今分裂已成事實，只能正面面對，各自發揮優勢投入選戰。他也呼籲黨內同志以國民黨勝選為前提，團結支持黨正式提名的黃尤美。