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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎來2026年8月上旬，表示，本週天蠍座貴為「桃花王」且事業加足馬力，天秤、雙子與射手也迎來貴人與新桃花；然而，情感桃色警訊頻傳，Princess提醒，金牛與雙魚座需嚴防另一半劈腿偷吃或出軌，水瓶座面臨關係降到冰點的分手危機，巨蟹座則有揮別舊人與舊工作的離職或分手徵兆，需特別留意。本週運勢重點：工作這週愛情方面單身久了也不宜飢不擇食、餓虎撲羊，你會感覺到失望的邊界感。◾ 工作、事業運：小心令人失望不滿會阻礙你的工作喔！◾ 愛情、桃花運：如果沒有對象不宜太心急，小心失望喔！本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心另一半劈腿偷吃，時而不搭理絕對是警訊。◾ 工作、事業運：現在的工作已經到極限了，換跑道或許是新氣象喔！◾ 愛情、桃花運：對於現在的感情會覺得索然無味，但是另一半已經劈腿了，你可能渾然不知、後知後覺。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面壞中有好運，比方說有貴人、對方態度放軟直接脫單之類的。◾ 工作、事業運：有貴人運，而且工作很順利、很旺。◾ 愛情、桃花運：對方雪中送炭而且有脫單的機會。本週運勢重點：愛情這週愛情、工作方面都有換掉舊的可能，像是令人不爽的另一半、不符合自己的工作。◾ 工作、事業運：如果待的不滿了，會離職。◾ 愛情、桃花運：雖然另一半很愛你但還是有點心猿意馬，如果你也不開心了就有可能分手喔！本週運勢重點：愛情這週愛情方面如果相處的不錯，那對方是你的桃花，但是要交往很難。◾ 工作、事業運：談成交不太順利。◾ 愛情、桃花運：小心關係糾纏在一起，因為對方充滿距離感，戀愛無望。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有可能不爽另一半，另外有可能脫單。◾ 工作、事業運：如果對於工作感到空虛，建議你可以多上課、進修充實自己。◾ 愛情、桃花運：感情有好結果，但是你會對感情對象很不滿。本週運勢重點：工作、愛情、日常這週的運勢會讓你豁然開朗，工作愛情方面都加足了馬力。◾ 工作、事業運：無往不利很順。◾ 愛情、桃花運：多個桃花很旺。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會有很多人喜歡你、追求者眾多，是本週桃花王喔！◾ 工作、事業運：加足了馬力，拉業績，結果一定不錯喔！◾ 愛情、桃花運：桃花爆棚，多人搶爆，你也物色到喜歡的對象。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面單身久了有桃花，是不錯的桃花喔！◾ 工作、事業運：小心犯小人，但是你有好機會。◾ 愛情、桃花運：有新對象出現，好好經營。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方比較保守、比較會收，讓你感覺愛情很難，也收斂了起來。◾ 工作、事業運：財運不濟。◾ 愛情、桃花運：桃花運不佳，雖然有對象出現，但是對方暫時沒有打算。本週運勢重點：愛情這週愛情方面關係降到冰點，小心分手危機。◾ 工作、事業運：發揮龜毛的精神，變得挑剔、吹毛求疵，讓大家打退堂鼓、退避三舍。◾ 愛情、桃花運：互不聯絡、彼此給對方距離。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方正在出軌中，即便努力拉拔，對方還是無法回來。◾ 工作、事業運：有貴人，但是還是不見好轉。◾ 愛情、桃花運：紙有可能包不住火，另一半釋出誠意感情還是浮浮沉沉。