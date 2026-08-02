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台北市立國中小營養午餐即將上路，卻仍有152所學校未完成招標，恐影響11萬名學生開學後沒營養午餐可吃，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（2）日表示，希望能夠儘快來完成招標，不希望現在「週週有鮮奶」，變成「班班沒午餐」。台北市立國中小營養午餐即將上路，卻仍有152所學校未完成招標，約11萬名學童開學恐面臨斷炊。對此沈伯洋表示，影響的人數可能是10萬人以上，那現在大概還有20天左右的時間，那希望能夠儘快來完成招標。沈伯洋表示，不希望現在「週週有鮮奶」變成「班班沒午餐」，這樣就變得非常尷尬。