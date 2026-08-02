台北市立國中小營養午餐即將上路，卻仍有152所學校未完成招標，恐影響11萬名學生開學後沒營養午餐可吃，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（2）日表示，希望能夠儘快來完成招標，不希望現在「週週有鮮奶」，變成「班班沒午餐」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北市立國中小營養午餐即將上路，卻仍有152所學校未完成招標，約11萬名學童開學恐面臨斷炊。對此沈伯洋表示，影響的人數可能是10萬人以上，那現在大概還有20天左右的時間，那希望能夠儘快來完成招標。 沈伯洋表示，不希望現在「週週有鮮奶」變成「班班沒午餐」，這樣就變得非常尷尬。 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 兒虐案北市府扯賴清德 沈伯洋嘆：市長叫做蔣萬安不是賴評蔣萬安成「藍營神學士」 他預言不選2028：盤算未來當閣揆核定西拉雅族為原住民族 卓榮泰：實踐歷史正義與憲法保障精神影／反殺蔣萬安！卓榮泰：若市長專門想其他事、沈伯洋是好人選 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 營養午餐民進黨沈伯洋週週有鮮奶蔣萬安