台灣三大電信哪一家網路最快、使用最穩定？國際行動網路分析機構Opensignal公布2026年7月最新《台灣行動網路體驗報告》，針對中華電信、台灣大哥大及遠傳電信進行16項指標評比，結果顯示，中華電信強項為下載、上傳速度及涵蓋範圍；台灣大哥大在可靠性與品質一致性表現最佳；遠傳電信則讓5G用戶更常偵測到5G訊號。
Opensignal分析2026年4月1日至6月29日用戶實際行動網路連線數據，中華電信在16項評比中取得9項單獨冠軍及3項並列冠軍；台灣大哥大拿下2項單獨冠軍及4項並列冠軍；遠傳電信則取得1項單獨冠軍及3項並列冠軍。
台灣大「網路穩定度」奪雙冠
本次報告最大亮點為台灣大哥大，在「可靠性體驗」項目拿下939分，超越中華電信的922分及遠傳電信約909分，成為三大電信之首；「品質一致性」方面，台灣大也以87.1%居冠，中華電信及遠傳電信分別為83.4%與81.8%。
其中，「可靠性體驗」不只比較網路速度，也會評估用戶能否成功連上網路，並完成瀏覽網頁、觀看影片及使用通訊軟體等基本任務；「品質一致性」則檢視網路是否能持續提供足以支援常見行動應用程式的服務品質。
中華電信網速仍最快，5G下載達268.1Mbps
若單看下載、上傳速度，中華電信仍擁有明顯優勢，連續第8次包辦整體下載速度、整體上傳速度、5G下載速度及5G上傳速度等4項冠軍。5G下載速度方面，中華電信平均達268.1Mbps，領先遠傳電信的182.4Mbps及台灣大哥大的168Mbps；5G上傳速度則由中華電信以38.1Mbps奪冠，遠傳電信為30.2Mbps，台灣大哥大為27Mbps。
整體行動網路速度方面，中華電信下載速度達106.1Mbps，上傳速度為17.7Mbps，同樣位居三大電信之首。因此，經常下載大型檔案、觀看高畫質影片或上傳大量照片及影音內容的使用者，中華電信仍有速度優勢。
遠傳5G訊號出現時間最長
遠傳電信則再次拿下「5G可用率」單獨冠軍，成績為77.4%，高於中華電信的74.9%及台灣大哥大的74.3%。這項指標代表使用5G手機及5G資費的用戶，在日常使用期間偵測到5G訊號的時間比例。不過，5G可用率較高，並不等於實際下載速度一定最快。手機顯示5G訊號時，部分數據傳輸仍可能透過4G網路處理，因此該指標主要反映用戶連上5G訊號的頻率。
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本次報告最大亮點為台灣大哥大，在「可靠性體驗」項目拿下939分，超越中華電信的922分及遠傳電信約909分，成為三大電信之首；「品質一致性」方面，台灣大也以87.1%居冠，中華電信及遠傳電信分別為83.4%與81.8%。
其中，「可靠性體驗」不只比較網路速度，也會評估用戶能否成功連上網路，並完成瀏覽網頁、觀看影片及使用通訊軟體等基本任務；「品質一致性」則檢視網路是否能持續提供足以支援常見行動應用程式的服務品質。
中華電信網速仍最快，5G下載達268.1Mbps
若單看下載、上傳速度，中華電信仍擁有明顯優勢，連續第8次包辦整體下載速度、整體上傳速度、5G下載速度及5G上傳速度等4項冠軍。5G下載速度方面，中華電信平均達268.1Mbps，領先遠傳電信的182.4Mbps及台灣大哥大的168Mbps；5G上傳速度則由中華電信以38.1Mbps奪冠，遠傳電信為30.2Mbps，台灣大哥大為27Mbps。
整體行動網路速度方面，中華電信下載速度達106.1Mbps，上傳速度為17.7Mbps，同樣位居三大電信之首。因此，經常下載大型檔案、觀看高畫質影片或上傳大量照片及影音內容的使用者，中華電信仍有速度優勢。
遠傳5G訊號出現時間最長
遠傳電信則再次拿下「5G可用率」單獨冠軍，成績為77.4%，高於中華電信的74.9%及台灣大哥大的74.3%。這項指標代表使用5G手機及5G資費的用戶，在日常使用期間偵測到5G訊號的時間比例。不過，5G可用率較高，並不等於實際下載速度一定最快。手機顯示5G訊號時，部分數據傳輸仍可能透過4G網路處理，因此該指標主要反映用戶連上5G訊號的頻率。