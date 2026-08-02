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白海豚颱風又變胖 強度卻會逐漸減弱

▲白海豚颱風暴風半徑已經擴大到320公里，未來路徑會先接近琉球群島，再朝台灣北部海面移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

海溫太低 白海豚颱風無法增強

▲白海豚颱風受到「海洋熱含量」明顯降低的情況下，強度會逐漸減弱。（圖／鄭明典臉書）

路徑還有變數 白海豚颱風下周末最靠近

▲目前各模式對於白海豚颱風周五抵達日本沖繩附近後的路徑依然明顯分歧。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）持續往西接近台灣，今（2）日上午暴風圈再次擴大，不過前中央氣象局局長鄭明典表示，未來白海豚颱風將會因為「海溫降低」，導致強度不增反減，氣象署預估白海豚颱風周五（8月7日）有機會減弱為中颱，路徑在父親節周末（8月8日至8月9日）最靠近台灣。劉沛滕指出，白海豚颱風今天上午位於台灣東方約3250公里海面，暴風半徑已從300公里擴大到320公里，未來路徑會先接近琉球群島，預估周三（8月5日）前能維持強烈颱風等級，但周三過後強度會逐漸減弱，周五有機會成為中颱。以往「颱風變大、威力增強」是較常見的情況，但白海豚颱風卻是特例，鄭明典說明，主要原因和「路徑偏北有關」，白海豚颱風預期會有一段持續偏西的路徑，只是路徑緯度有點偏高，預期路徑上的「海洋熱含」略有不足，不足以讓颱風維持強烈颱風的強度。鄭明典強調，白海豚颱風往西過程會進入一個相對低壓區，這是低壓環流範圍擴大的主因，但是因為海洋熱含不足，所以環流範圍變大，強度卻預期會降低。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，白海豚的颱風眼清晰、核心結構成熟，根據最新資料研判，很可能準備進入新一輪「眼牆置換」，不過隨著海洋熱含量逐漸降低，白海豚也即將進入一段緩慢減弱期，後續風場還可能繼續擴張，即使強度減弱，中心風速下降，強風影響範圍仍會相當廣大。路徑方面，短期內白海豚受到中太平洋副熱帶高壓導引，持續朝西北西方向移動，2天後再由位於日韓附近的高壓接手導引，轉向正西，逐漸接近日本沖繩附近，目前各模式對於白海豚颱風周五抵達日本沖繩附近後的路徑依然明顯分歧。白海豚颱風後期可能往韓國或中國華東一帶靠近，對台灣影響較小。白海豚颱風比較傾向持續往西，朝東海至中國沿岸移動，對台灣影響較大。整體而言，各模式對後期路徑仍有一定分歧，但已不是是否大幅轉彎，而是偏北的分量多寡，將決定對台灣風雨的影響程度，父親節周末如有安排活動、工作，請務必多注意颱風動態。