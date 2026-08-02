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▲黃仁勳認為水電工才是下一波贏家（圖／路透社／達志影像）

AI浪潮不僅帶動科技業狂飆，就連傳統的水電、建築工程行業也將迎來爆發性商機！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，隨著全球積極建造新的人工智慧中心，管道與建築產業將迎來「大量」年薪破**6位數美元（約合新台幣330萬元以上）**的工作機會，即便沒有大學學歷，同樣能搶進這波高薪浪潮。對許多Z世代畢業生而言，近年就業市場始終充滿挑戰，關稅政策、經濟不確定性，加上AI技術快速崛起，正重塑美國企業的招募布局，讓不少年輕人在求職路上四處碰壁。不過黃仁勳的說法，似乎為這群年輕人指出了另一條意想不到的出路。隨著科技巨頭爭相建設規模龐大的資料中心，預估到本十年末，全球相關資本支出總額將飆升至。黃仁勳認為，如今世界正站在他口中「人類歷史上規模最大基礎設施建設」的起點，這波浪潮勢必將創造出「大量就業機會」，範圍不侷限於科技業本身，更將外溢至傳統技術工種。他今年1月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上便曾表示：「這些工作與技術相關，這真是太好了，我們將會有水管工、電工、建築工人和鋼鐵工人。」這番言論當時就已預告了這波AI基建潮背後隱藏的實體勞動力需求。事實上，黃仁勳所提及的晶片廠、電腦廠與AI工廠所需的實際操作技能人才，目前已出現明顯短缺，儘管許多相關職位年薪超過，且不需要大學學歷，仍供不應求。根據麥肯錫一份報告估算，光是美國市場，從2023年到2030年間，就需要額外訓練有素的電工、建築工人，以及建築主管，人才缺口相當可觀。黃仁勳強調：「每個人都應該能夠過上優渥的生活。你不需要擁有計算機科學博士學位才能做到這一點。」這番談話也讓外界重新思考，在AI浪潮席捲全球的同時，傳統技術工種或許正悄悄迎來屬於自己的黃金時代，成為年輕世代除了鑽研程式與演算法之外，另一條同樣具備高薪潛力的職涯選項。