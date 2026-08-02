超級戰隊迷準備集合！日本《No.1戰隊五獸者》（ナンバーワン戰隊ゴジュウジャー）主演「遠野吠／紅狼者」冬野心央，將於8月22、23日首度來台，舉辦「再見了，最後的超級戰隊－冬野心央台灣粉絲見面會」。消息公開後引發搶票狂潮，目前VVIP票券已全數售罄，VIP票仍持續販售中，見面會現場將舉辦《第一戰隊五獸者VS奔奔者》劇場版台灣首映。
《No.1戰隊五獸者》50周年紀念作 全新世界觀吸引新舊粉絲
《No.1戰隊五獸者》是東映《超級戰隊》系列50周年紀念作品，也是系列第50部電視作品，於2025年開播。故事以「No.1」為主題，描述五位懷抱不同夢想的戰士，為了爭奪象徵最強力量的神秘戒指而集結，變身成五獸者展開戰鬥。
劇中五位戰士分別以狼、獅子、暴龍、老鷹與獨角獸為形象，其中冬野心央飾演主角「遠野吠」，變身為象徵團隊核心的「紅狼者」。作品除了全新世界觀，也融入不少歷代《超級戰隊》系列的致敬元素，因此自開播以來受到許多老粉絲與新觀眾關注。
冬野心央首度來台 搶先看《五獸者VS奔奔者》劇場版
「再見了，最後的超級戰隊－冬野心央台灣粉絲見面會」將於8月22日、23日在誠品生活新店3樓黑盒子舉行，共三個場次，現場除了可以近距離見到冬野心央本人，活動也安排《第一戰隊五獸者VS奔奔者》劇場版台灣首映、第一戰隊迷你秀，以及日本官方限定商品快閃販售。
《第一戰隊五獸者VS奔奔者》今年3月已在日本期間限定上映，目前台灣尚未公布一般院線上映計畫，因此本次活動將成為台灣粉絲首次，或是唯一一次，在大銀幕觀賞這部劇場版的機會。
VVIP已完售 VIP仍可購票
VVIP票可獲得與冬野心央合照、親筆簽名海報等限定福利，目前已全數售罄；VIP票則仍可購買，包含劇場版觀影、第一戰隊迷你秀及多項限定特典。此外，也開放加購超級戰隊角色合影券，提醒粉絲須搭配同場次VIP以上門票才能使用。
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《No.1戰隊五獸者》是東映《超級戰隊》系列50周年紀念作品，也是系列第50部電視作品，於2025年開播。故事以「No.1」為主題，描述五位懷抱不同夢想的戰士，為了爭奪象徵最強力量的神秘戒指而集結，變身成五獸者展開戰鬥。
劇中五位戰士分別以狼、獅子、暴龍、老鷹與獨角獸為形象，其中冬野心央飾演主角「遠野吠」，變身為象徵團隊核心的「紅狼者」。作品除了全新世界觀，也融入不少歷代《超級戰隊》系列的致敬元素，因此自開播以來受到許多老粉絲與新觀眾關注。
「再見了，最後的超級戰隊－冬野心央台灣粉絲見面會」將於8月22日、23日在誠品生活新店3樓黑盒子舉行，共三個場次，現場除了可以近距離見到冬野心央本人，活動也安排《第一戰隊五獸者VS奔奔者》劇場版台灣首映、第一戰隊迷你秀，以及日本官方限定商品快閃販售。
《第一戰隊五獸者VS奔奔者》今年3月已在日本期間限定上映，目前台灣尚未公布一般院線上映計畫，因此本次活動將成為台灣粉絲首次，或是唯一一次，在大銀幕觀賞這部劇場版的機會。
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VVIP票可獲得與冬野心央合照、親筆簽名海報等限定福利，目前已全數售罄；VIP票則仍可購買，包含劇場版觀影、第一戰隊迷你秀及多項限定特典。此外，也開放加購超級戰隊角色合影券，提醒粉絲須搭配同場次VIP以上門票才能使用。