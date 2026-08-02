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我自己當初去美國時也深深體會到這一點，即使英文說得不流利，只要拚命嘗試和隊友對話，對方也會認同你『這傢伙很努力呢』並願意教你。

今年再看到他，感覺他已經非常清楚『自己該朝什麼方向前進』，呈現出一種很棒的氣場。

▲中華隊於2024年世界棒球12強，於東京巨蛋奪下隊史首座一級國際賽世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

有一種『全台灣都在一起並肩作戰』的感覺。贏球的話大家一起歡呼，輸球的話大家一起甘苦，這才是一個真正的團隊

一支球隊要變強，絕不僅靠選手，後勤團隊團結一心是絕對不可或缺的