台灣旅日名將陽岱鋼今年球季後將高掛球鞋，結束長達21年的職業生涯，近期陽岱鋼接受《Full-Count》專訪，並指出，挑戰海外職棒時，最重要的世界是記住該國語言，「我當初去美國時也深深體會到這一點，即使英文說得不流利，只要拚命嘗試和隊友對話，對方也會認同你。」此外，曾在2013年WBC經典賽披上中華隊戰袍的陽岱鋼，看到近年來中華隊的飛躍進步，他直言，關鍵在於「後勤進步」，「讓我感受最深的，是後勤團隊的力量明顯發揮出來了，已經建立了能夠完善支援球員的體制。」
旅外最重要的是語言 陽岱鋼：「對方也會認同你」
目前，包含陽岱鋼在內，共有14位旅日的台灣球員，身為挑戰日職潮流的先驅，陽岱鋼認為，在海外打棒球，最重要的就是記住那個國家的語言，「你必須了解周遭的人在聊什麼，並且展現出自己主動想去溝通交流的姿態。我自己當初去美國時也深深體會到這一點，即使英文說得不流利，只要拚命嘗試和隊友對話，對方也會認同你『這傢伙很努力呢』並願意教你。」
陽岱鋼深刻感受到，這就是凝聚成一個團隊的過程，「因此，我希望來到日本的選手們，首先要學會日文。當然，尋求翻譯的協助非常重要，但選手之間若能直接交流，就能以『戰友』的身分一起奮戰。我覺得這是作為夥伴非常重要的一件事。」
看到孫易磊的進步 陽岱鋼：「看到他的決心」
在回歸日職的這3年間，陽岱鋼在二軍的例行賽中，也曾有機會與年輕的台灣選手們實戰對決，像是火腿隊的投手孫易磊，從打擊區看著後輩的英姿，讓陽岱鋼感到了無比的可靠，「孫的身材一年比一年魁梧，而且展現出了『絕對要在日本投出成績』的決心與態度。去年跟他對決過，今年再看到他，感覺他已經非常清楚『自己該朝什麼方向前進』，呈現出一種很棒的氣場。」
日媒指出，提到陽岱鋼，他在2013年經典賽中所展現出的強烈鬥志，至今仍是台日球迷津津樂道的話題。對他而言，「國家隊球衣」擁有著驅使自己前進的特別意義，「不只是中華隊，包括火腿隊、巨人隊、美國的球隊，以及現在的Oisix都一樣，只要穿上球衣，就背負著巨大的責任感與使命感。」
中華隊近年成績提升 陽岱鋼：「後勤團隊力量發揮出來」
陽岱鋼表示，身穿中華隊戰袍時，自己並不是一個人在戰鬥，「有一種『全台灣都在一起並肩作戰』的感覺。贏球的話大家一起歡呼，輸球的話大家一起甘苦，這才是一個真正的團隊，我一直以來都非常珍惜這份責任感。」近年來，中華隊在國際賽中展現出令人矚目的飛躍進步。作為昔日中華隊頭號球星，陽岱鋼以獨特的視角看待後輩們活躍背後的「後勤成長」。
「選手們的能力提升、透過努力奮鬥而成長當然是原因之一，但我感受最深的，是『後勤團隊』的力量明顯發揮出來了。像是情蒐人員、數據分析師、防護員等專業人員，已經建立了能夠完善支援球員的體制。」陽岱鋼直言，一支球隊要變強，絕不僅靠選手，後勤團隊團結一心是絕對不可或缺的，「現在國家隊能具備這樣的環境，真的非常棒。」
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目前，包含陽岱鋼在內，共有14位旅日的台灣球員，身為挑戰日職潮流的先驅，陽岱鋼認為，在海外打棒球，最重要的就是記住那個國家的語言，「你必須了解周遭的人在聊什麼，並且展現出自己主動想去溝通交流的姿態。我自己當初去美國時也深深體會到這一點，即使英文說得不流利，只要拚命嘗試和隊友對話，對方也會認同你『這傢伙很努力呢』並願意教你。」
陽岱鋼深刻感受到，這就是凝聚成一個團隊的過程，「因此，我希望來到日本的選手們，首先要學會日文。當然，尋求翻譯的協助非常重要，但選手之間若能直接交流，就能以『戰友』的身分一起奮戰。我覺得這是作為夥伴非常重要的一件事。」
看到孫易磊的進步 陽岱鋼：「看到他的決心」
在回歸日職的這3年間，陽岱鋼在二軍的例行賽中，也曾有機會與年輕的台灣選手們實戰對決，像是火腿隊的投手孫易磊，從打擊區看著後輩的英姿，讓陽岱鋼感到了無比的可靠，「孫的身材一年比一年魁梧，而且展現出了『絕對要在日本投出成績』的決心與態度。去年跟他對決過，今年再看到他，感覺他已經非常清楚『自己該朝什麼方向前進』，呈現出一種很棒的氣場。」
日媒指出，提到陽岱鋼，他在2013年經典賽中所展現出的強烈鬥志，至今仍是台日球迷津津樂道的話題。對他而言，「國家隊球衣」擁有著驅使自己前進的特別意義，「不只是中華隊，包括火腿隊、巨人隊、美國的球隊，以及現在的Oisix都一樣，只要穿上球衣，就背負著巨大的責任感與使命感。」
陽岱鋼表示，身穿中華隊戰袍時，自己並不是一個人在戰鬥，「有一種『全台灣都在一起並肩作戰』的感覺。贏球的話大家一起歡呼，輸球的話大家一起甘苦，這才是一個真正的團隊，我一直以來都非常珍惜這份責任感。」近年來，中華隊在國際賽中展現出令人矚目的飛躍進步。作為昔日中華隊頭號球星，陽岱鋼以獨特的視角看待後輩們活躍背後的「後勤成長」。
「選手們的能力提升、透過努力奮鬥而成長當然是原因之一，但我感受最深的，是『後勤團隊』的力量明顯發揮出來了。像是情蒐人員、數據分析師、防護員等專業人員，已經建立了能夠完善支援球員的體制。」陽岱鋼直言，一支球隊要變強，絕不僅靠選手，後勤團隊團結一心是絕對不可或缺的，「現在國家隊能具備這樣的環境，真的非常棒。」