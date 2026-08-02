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夏天車內飆60度！專家教「10分鐘快速降溫」5步驟

Toyota公開冷氣正確吹法 外循環、內循環別開錯

冷氣有霉味怎麼辦？專家揭2大原因與改善方法

夏天車內高溫危機！5種危險物品千萬別留在車上

夏天開車冷氣不涼怎麼辦？近日全台高溫動輒飆破36度，汽車停放戶外短短1小時，車內溫度就可能超過60度，不少駕駛一上車就猛開冷氣，卻發現降溫速度依舊很慢。汽車達人與Toyota提醒，其實汽車冷氣正確吹法、外循環與內循環切換時機才是快速降溫關鍵，只要掌握正確步驟，最快10分鐘就能讓車內恢復舒適溫度。《NOWNEWS今日新聞》整理夏天車內降溫技巧、汽車冷氣使用方法，以及5種高溫千萬別放車內的危險物品一次看。很多人以為上車先開冷氣、在車外等冷媒釋放最快，但資深汽車達人林浩昇指出，這樣做熱氣並未排除，反而拖延降溫時間，他分享汽車快速散熱5步驟，透過這5個步驟，最快能在10分鐘內讓車內達到舒適溫度。此外，也能利用對流降溫法，開啟副駕駛座窗戶，反覆開關駕駛座車門5次以上，利用氣壓差強迫冷熱空氣對流。或是使用車載小風扇加速循環，上車前對座椅噴灑專用降溫噴霧，都能快速帶走表面蓄熱。讓熱氣有空間散出。能將空調管路內的熱氣排出車外。待管路熱氣排淨後再上路。上路後將冷氣壓縮機從「外循環」改為「內循環」。感覺到冷氣明顯放出後，再將窗戶關閉。汽車大廠Toyota在官網也推薦了「涼爽3大口訣」，幫助駕駛在不傷車的情況下神速降溫。Toyota表示，若不開窗直接開冷氣，雖然能降溫，但會造成高度耗能並增加引擎負擔，先開窗對愛車更好。此外，建議在到達目的地前3至5分鐘，先關閉冷氣的AC按鈕並轉為送風模式，有助於吹乾管內潮濕，預防霉味。◾口訣1「開車窗」：散發熱氣。◾口訣2「開送風＋外循環」：增加對流並排出異味。◾口訣3「開冷氣＋內循環」：熱差不多後再關窗切換內循環，這能讓冷房效果更穩、更快。夏天開冷氣時常聞到一股霉味，Toyota解釋原因主要有二，可能是冷氣水氣凝結， 當冷氣運轉產生的水氣凝結在空調蒸發器上，而車主太快熄火，導致濕氣悶在裡面產生霉味。或者是細菌與灰塵累積，空氣中的灰塵與細菌長期累積在空調濾網與蒸發器，造成系統過髒而飄出異味。除了定期更換濾網與清潔蒸發器，停車前改用送風吹乾水氣是降低異味的關鍵。車內高溫不僅對人體是折磨，對擺放物品也是一大威脅。資深汽車達人林浩昇強調，夏天應避免將以下物品長時間留在車內，以免引發意外。◾易燃噴霧與瓶罐： 如打火機、加壓噴霧罐（髮膠等）、汽水罐，受熱可能導致爆裂。◾光學物品： 老花眼鏡等，可能因透鏡聚焦陽光引發火災。◾化學揮發品： 精油或香水。◾電子產品： 內含鋰電池的行動電源等物品。◾降溫噴霧（使用後）： 雖然降溫噴霧能散熱，但降溫噴霧通常是加壓罐，用完務必隨身帶下車，不可留在高溫車內。