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▲小禎昨晚連發4篇文痛罵廠商。（圖／小禎IG@karenhu1984）

女星小禎（胡盈禎）個性嗆辣敢言，昨（1）日深夜她就突然在IG限時動態發文，痛批合作廠商不誠實。原來小禎拍了業配影片，怎料檔案交出去後，卻被廠商用AI方式介入調整，面對小禎的提問他們也已讀不回，讓小禎氣炸直呼：「我真的打從心裡看不起你耶！噁心！抵制！」表示自己已將有關該品牌的相關東西下架。小禎昨晚突然在IG開罵某廠商，她氣憤地說：「我的天啊，真是碰到夠不誠實的廠商欸！為何對自己的商品這麼沒有自信？我真的用了你的商品也拍了一個短影片真心認為還不錯，你卻在沒告知我們的情況下，還要用假AI介入這整個影片？讓它變得很不真實？我真的打從心裡看不起你耶！噁心！抵制」。小禎也相當不滿該廠商的處理方式，表示對方收到他們的訊息，居然已讀不回，讓小禎氣炸直呼：「真的很難想像耶，這麼大一個公司找這麼多人配合，那到底哪些影片是真的還假的？」她最後也安撫粉絲：「放心～我們已經立刻下架跟他們有關的東西！我想廠商也沒想到我們會這麼無聊一個一個看。」從小禎的言談可以看出，廠商在沒經過她同意的情況下，用AI方式擅自修改了影片，且事後未告知，是小禎自己查看細節才抓到的。面對小禎的提問，廠商還不敢回應，這才讓小禎氣到不行。但由於小禎目前已將相關東西下架刪除，不確定是哪間廠商惹到她。