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洛杉磯道奇今（2）日主場交手波士頓紅襪，當家王牌山本由伸貢獻8局優質先發僅失3分，大谷翔平連6戰敲安，但無奈打線遭到封鎖，最終2：3被逆轉輸球，苦吞近期2連敗，戰績來到69勝42敗，加上釀酒人有望擊敗天使，道奇就將從大聯盟龍頭寶座退位。山本由伸本季持續作為道奇輪值最穩定力量，賽前11勝6敗、防禦率僅2.72，但本場前三局就被紅襪25歲全能球星拉斐拉（Ceddanne Rafaela）打出2支陽春砲，於比賽前段陷入落後。道奇第2局曾靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）2分砲短暫取得領先，但第三局就形成平手，接著兩隊以2：2局面一路僵持到第八局。山本由伸續投第八局出事，開場就連續被敲出2安打，隨後雖然讓紅襪打出雙殺打，但三壘跑者回壘攻下超前分，山本由伸本戰最終用96球投完8局，被打出4安打、3次三振，失3分都是自責分。道奇九局下最後反攻機會，遇上紅襪超級終結者查普曼（Alroldis Chapman），最終攻勢無功而返，苦吞近期一波2連敗，山本由伸雖然繳出優質先發好投，最終仍苦吞本季第7敗。大谷翔平方面，本場首打席就敲安上壘，但後續僅選到1保送上壘，本場累積3打數1安打，延續連6戰敲安成績，賽後打擊率上升至2成91。道奇稍早輸球後，戰績來到69勝42敗，另一邊釀酒人打到第九局仍以2：1領先天使，若順利贏球加上道奇輸球，將能擠下道奇，以69勝41敗戰績登頂大聯盟龍頭。