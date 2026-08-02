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MLB官網也揭露完整交易細節：

根據《MLB.com》記者馬克·費恩桑德（Mark Feinsand）引述消息人士透露，洛杉磯道奇與底特律老虎達成交易，道奇送出3名新秀，換來2屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），報導內也揭露完整交易包裹，道奇送走2位大聯盟百大新秀，包含第25名霍普（Zyhir Hope）與第68名的萊恩（River Ryan），再加上農場第17名的史密斯，向老虎換來這位當代最強左投。史庫柏剛完成美聯賽揚獎二連霸，成為自1999至2000年佩卓·馬丁尼茲（Pedro Martinez）以來，首位連續兩年奪得美聯賽揚獎的投手，這也讓他整個休賽季都處於熱門的交易傳聞中心。史庫柏今年2月薪資仲裁，才以3,200萬美元打破歷史紀錄，但老虎在他進入自由市場前的最後一個球季選擇先將他留下，同時圍繞著他進行補強，無奈戰機尷尬，最終只能將其送走。道奇獲得： 史庫柏（Tarik Skubal）老虎獲得： 霍普（Zyhir Hope，道奇農場第5名新秀、百大新秀第25名）、萊恩（River Ryan，道奇農場第7名新秀、百大新秀第68名）、史密斯（Brady Smith，道奇農場第17名新秀）老虎直到5月底之前的低迷表現，引發各界對史庫柏將在交易截止日前，被擺上檯面的預期。老虎當時陷入困境的部分原因，在於史庫柏因左肘關節游離骨（碎骨）問題而缺陣。但最終史庫柏於6月中旬復出，儘管身陷交易傳聞，他最終還是找回巔峰狀態，在7月18日對陣天使時主投7局無失分並送出9次三振；隨後7月24日對陣皇家時，更在7.1局內飆出本季新高12次三振。近期先發中，他的速球持續穩定保持在155公里以上，變速球也一如既往地具威脅性，讓道奇最終安心交易這位當代最強左投加入。