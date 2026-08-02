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洛杉磯道奇投下交易震撼彈！ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，道奇即將從底特律老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），預計送出外野新秀霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）。大聯盟官網也證實雙方接近完成交易，但兩隊目前尚未正式公布。消息傳出時，道奇剛結束主場對紅襪之戰，交易報導在終場後約10分鐘迅速引爆休息室話題。此役先發8局失3分、承擔敗投的山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），賽後受訪時坦言非常震驚。山本表示，先前雖看過史庫柏可能加盟道奇的相關消息，但得知交易真的即將成案，仍感到難以置信。他過去曾與史庫柏有過數次交流，印象中對方相當友善。談到史庫柏的實力，山本毫不保留地表示：「我認為他就是最好的投手，希望能從他身上得到很多好的影響，我自己也會拚命努力。」史庫柏過去兩季連續拿下美聯賽揚獎，本季16場先發繳出7勝5敗、防禦率2.79，96.2局送出116次三振，僅有14次保送。即使本季一度接受左手肘手術，他復出後依舊維持頂級壓制力。老虎預計換回的霍普是道奇農場第5號新秀，也是百大新秀成員；萊恩則已具備大聯盟先發經驗，史密斯則是近年快速竄升的年輕右投。這筆交易代表道奇願意犧牲農場重要資產，換取史庫柏剩餘球季的使用權。史庫柏球季結束後就能投入自由市場，道奇仍選擇付出3名潛力球員，目的就是強化季後賽輪值，並避免這位王牌落入釀酒人、洋基等競爭對手手中。史庫柏加盟後，將與山本組成聯盟最具宰制力的左右雙王牌。考量史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）健康狀況反覆，大谷翔平的投球復出時間也不明朗，史庫柏能立即成為道奇10月輪值核心。這筆交易尚待兩隊正式公布與體檢程序完成，但若順利成案，道奇不只得到交易市場最大咖，也讓挑戰世界大賽三連霸的陣容再次升級。