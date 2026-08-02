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在每趟安心出門與平安返家的路途背後，都有一群默默守護的無名英雄。台中市交通控制中心24小時日夜緊盯路況，透過全市340支道路監視設備掌握城市脈動。從日常的車禍施工，到颱風豪雨等突發天災，他們總在第一時間通報應變，化解交通危機，成為市民最堅實的安全後盾。交通局長葉昭甫表示，交控中心平日上午6時至晚間9時採兩班制值勤，遇颱風或重大災害時，立即提升為24小時三班制全天候監控，確保交通資訊不中斷。為保障值勤人員在風雨中的通勤安全，交通局也貼心安排計程車接送，降低颱風天通勤風險，維持交控中心的穩定運作。此外，豪雨或颱風來襲時，交控中心不僅監控道路狀況，更同步掌握「台中水情」APP及網站資訊，監看抽水站與排水設施是否達警戒水位，並即時發布積淹水、道路封閉及改道資訊；若遇天然災害，也會立即啟動全市交通號誌連線檢查，確認重要路口運作情形，必要時通知維護廠商搶修，將天災對交通的影響降至最低。除災害應變外，交控中心也肩負道路施工監控的重任。值勤人員透過監視畫面及道路績效系統，即時掌握施工對交通的影響，查核是否依法申請交通維持計畫或道路挖掘許可；若發現未經核准的施工，將立即通報權責單位查處，並同步透過交通資訊平台提醒用路人提前改道。葉昭甫說，交控中心猶如城市交通的「智慧大腦」，當系統發現車流異常停滯或疑似事故時，值勤人員會立即遠端操控監視器放大畫面確認現況，並透過「台中交通網APP」、台中即時交通網及CMS資訊可變標誌發布最新路況，隨事故處理進度即時更新，協助縮短事故處理時間，降低交通衝擊。