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藝人楊晨熙近日在節目《11點熱吵店》分享父親抗癌經歷，透露爸爸原本以為只是痔瘡反覆出血，沒想到就醫檢查後竟確診直腸癌，所幸發現時仍介於0期至1期的早期階段，及時接受治療並切掉一段直腸，才沒有讓病情惡化。她也藉自身經驗提醒，別把便血全都當成痔瘡，若症狀反覆出現，一定要盡快就醫檢查，主持人沈玉琳也分享便血判斷方式，醫師則呼籲符合資格民眾善用政府免費篩檢，及早發現及早治療。楊晨熙表示，媽媽年輕時就有痔瘡，因此爸爸對痔瘡症狀並不陌生，直到自己年紀漸長，也開始出現痔瘡、排便出血等情況，一開始都以為只是一般痔瘡發作，自行擦藥、休息後症狀就會改善，因此遲遲沒有進一步檢查，直到後來出血愈來愈頻繁，才決定到醫院接受治療。沒想到痔瘡處理完後，爸爸仍持續便血，回診向醫師反映後，醫師認為情況不尋常，安排進一步檢查，最後竟確診是直腸癌，而非痔瘡出血。幸好發現得早，當時仍介於0期至1期的早期階段，經評估後切除一段直腸即可治療，也避免病情惡化。由於腫瘤位置靠近肛門，一度還被告知可能需要裝設人工肛門，讓爸爸當時心情相當低落。針對便血症狀，沈玉琳也提醒，痔瘡與大腸直腸癌都可能造成出血，容易混淆，他表示一般來說，若出血呈鮮紅色，較可能是痔瘡出血；若顏色偏暗沉黑黑的，就要提高警覺。不過他也強調，這並非絕對判斷標準，只要反覆便血或發現血色異常，都應盡快就醫接受檢查，不要自行認定只是痔瘡。家醫科醫師王凱瑜則補充，目前政府提供45歲至74歲民眾每2年一次免費糞便潛血檢查，可作為大腸癌初步篩檢，若檢查異常，仍須透過大腸鏡進一步確認是否為瘜肉、腫瘤或癌前病變。她呼籲符合資格的民眾善用免費篩檢資源，才能及早發現、提高治療成功率。