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國民黨曾推動未果 民眾黨預計下個會期一開議就提

距離九合一選舉不到4個月，民眾黨立法院黨團傳出擬推動修正《老人福利法》，並尋求國民黨支持，希望建立全國一致的老人健保補助制度，外界關注是否瞄準銀髮族選票？對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日表示，推動修法目的是希望由中央建立統一補助標準，避免各縣市因各自財政狀況不同，而推出不同福利，希望落實長者健康平權，民眾黨也將以最大誠意與國民黨團協商。黃國昌今早在黨內全代會前受訪時表示，《老人福利法》修正草案去年就在立法院展開討論，也已完成黨團協商。目前各縣市各自按照財源狀況，老人健保補助標準不一，變成「全台縣市一把號，各吹各的調」，因此應由中央訂定全國統一的補助標準，落實健康平權的概念。黃國昌認為，在中央基準之上，各縣市仍可自行決定是否加碼補助，而民眾黨推動修法的立場不會改變，也會本於誠意、善意和國民黨團進行協商。民眾黨團規畫下會期開議後提出修正動議，將原本「全額補助」調整為「部分補助」，初步規畫納入65歲以上、綜所稅稅率未達20%的長者，至於補助金額仍待財源及制度設計確認，仍希望盡快完成三讀，讓老人健保補助成為全國性法定福利。事實上，國民黨團過去也曾提出修法，主張65歲以上、所得稅率未達20%的長者健保費由中央全額補助，後因財源及公平性爭議，將所得門檻下修至5%，相關提案目前仍在朝野協商。針對《老人福利法》修法，國民黨團書記長林沛祥日前也表示，只要制度設計完善、財源規畫清楚，黨團都願意理性討論、共同推動，強調照顧長者是政府應盡責任，而非一時性的福利政策。