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柯文哲曾直言：不能讓藍營整碗端去

距離九合一選舉不到4個月，民眾黨在竹北市推出前新竹市副市長邱臣遠參選、國民黨則提名吳旭智，外界關注將如何整合？對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日表示，將以最大誠意與國民黨協商合作，希望國民黨履行過去承諾，結合徐欣瑩、高虹安及邱臣遠形成「最強鐵三角」，共同打贏選戰。針對竹北選戰，黃國昌今早在黨內全代會前受訪時表示，關於今年年底選舉，民眾黨向來的態度都是本於最大誠意、善意，和國民黨進行協商和溝通，雙方之前也已簽訂政黨合作協議。黃國昌提到，在新竹縣佈局上，民眾黨不管是和鄭麗文、徐欣瑩，雙方都有共同默契和共識。該如何搭配新竹縣、市的徐欣瑩、高虹安，讓邱臣遠參選竹北市，形成最強鐵三角？相信國民黨會履行過去的共識和承諾，一起共同打贏選戰。事實上，邱臣遠6月底公布競選團隊，當時陪同亮相的民眾黨創黨主席柯文哲就發言表示，竹北年輕、高學歷、高收入，符合民眾黨調性，若國民黨從新竹縣長到竹北市長都「整碗端去」，難以說服白營支持者。