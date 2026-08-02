美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊與底特律老虎隊達成交易共識，據《MLB.com》報導，道奇隊送出3名新秀，換來「虎王」史庫柏（Tarik Skubal），組成超強的先發輪值陣容。日媒《日刊體育》體育指出，史庫柏加入後，加上格拉斯諾（Tyler Glasnow）、史內爾（Blake Snell）即將傷癒歸隊，或許會牽動大谷翔平、佐佐木朗希的輪值，佐佐木可能跟去年季末一樣轉後援，大谷則是專心在打擊端。
道奇震撼補強史庫柏 組成夢幻輪值
根據《MLB.com》記者費恩桑（Mark Feinsand）引述消息人士透露，道奇隊與老虎隊達成交易，道奇隊送出3名新秀，換來2屆美聯賽揚獎得主史庫柏，隨著史庫柏這名超強左投的加入，道奇隊邁向世界大賽3連霸的最強先發輪值正式宣告完成。
本季拿下全隊最多11勝的山本由伸，是道奇隊輪值的核心人物，同樣拿下11勝的左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski），雖然是首次穩居先發輪值，但也繳出了防禦率2.88的安定成績。此外，右投希恩（Emmet Sheehan）與佐佐木朗希，本季至今也一直在先發輪值中，分別拿下4勝與5勝。
史庫柏加盟、傷兵回歸 可能牽動大谷翔平、佐佐木朗希定位
日媒指出，道奇隊的傷兵們即將回歸，包含格拉斯諾以及曾2度獲得賽揚獎的史內爾都投入復健賽；大谷翔平因左膝狀況不佳，下半季尚未以投手身分登板，不過他持續以打者身分出賽，傷勢似乎並不嚴重。若這3人重返先發輪值，將組成歷史上屈指可數的最強先發陣容。
然而，史庫柏的加入，以及葛拉斯諾、史內爾的復出，先發輪值將顯得有些過剩，也可能對大谷與佐佐木的調度產生影響。日媒認為，去年球季在9月之後轉任後援的佐佐木，為了備戰季後賽，很有可能再次面臨定位的調整；至於大谷翔平，或許也會出現不勉強回歸投手丘、而是專心於打者的調度選項。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《MLB.com》記者費恩桑（Mark Feinsand）引述消息人士透露，道奇隊與老虎隊達成交易，道奇隊送出3名新秀，換來2屆美聯賽揚獎得主史庫柏，隨著史庫柏這名超強左投的加入，道奇隊邁向世界大賽3連霸的最強先發輪值正式宣告完成。
本季拿下全隊最多11勝的山本由伸，是道奇隊輪值的核心人物，同樣拿下11勝的左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski），雖然是首次穩居先發輪值，但也繳出了防禦率2.88的安定成績。此外，右投希恩（Emmet Sheehan）與佐佐木朗希，本季至今也一直在先發輪值中，分別拿下4勝與5勝。
史庫柏加盟、傷兵回歸 可能牽動大谷翔平、佐佐木朗希定位
日媒指出，道奇隊的傷兵們即將回歸，包含格拉斯諾以及曾2度獲得賽揚獎的史內爾都投入復健賽；大谷翔平因左膝狀況不佳，下半季尚未以投手身分登板，不過他持續以打者身分出賽，傷勢似乎並不嚴重。若這3人重返先發輪值，將組成歷史上屈指可數的最強先發陣容。
然而，史庫柏的加入，以及葛拉斯諾、史內爾的復出，先發輪值將顯得有些過剩，也可能對大谷與佐佐木的調度產生影響。日媒認為，去年球季在9月之後轉任後援的佐佐木，為了備戰季後賽，很有可能再次面臨定位的調整；至於大谷翔平，或許也會出現不勉強回歸投手丘、而是專心於打者的調度選項。