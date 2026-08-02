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麵包別放冰箱冷藏！「澱粉老化」讓口感變乾硬

麵包怎麼保存最好？專家：冷凍才是最佳方法

▲吐司若兩天內吃不完，應趁新鮮切成適當份量，以保鮮膜包覆後放入密封袋冷凍保存，可有效鎖住水分與香氣，並在有效期限內儘快食用。（示意圖／業者提供）

冷凍麵包別退冰！烤箱、氣炸鍋回烤最像現烤

不是所有麵包都適合冷凍！鮮奶油、水果麵包要注意

麵包、吐司吃不完要放冷藏還是冷凍？不少人買了生吐司、可頌、法國麵包或貝果，習慣直接放進冰箱冷藏保鮮，隔天卻發現口感變乾、變硬、失去香氣。食品專家指出，冷藏反而會加速麵包澱粉老化，讓口感快速劣化，真正能保留美味的方法是「冷凍保存」。究竟麵包怎麼保存最好、冷凍多久、如何回烤才能恢復現烤口感，重點建議一次看。許多人以為低溫就能延長麵包保存時間，但食品專家指出，冰箱冷藏室約0至10度，正是麵包澱粉老化最快的溫度區間。麵包在烘焙時形成柔軟蓬鬆的澱粉結構，一旦放進冷藏，水分會快速流失，導致麵包變乾、變硬、失去彈性，風味也大打折扣。研究更指出，冷藏環境下的澱粉老化速度，甚至可比室溫快約6倍。若買回來的麵包預計兩天內吃不完，專家建議應趁新鮮時立即放入冷凍，低於零下20度的冷凍環境能暫停澱粉老化，鎖住香氣與水分。保存時可先切成每次食用的份量，再以保鮮膜緊密包覆，放入密封袋或保鮮盒，避免吸附冷凍庫異味，並建議在官方有效期限內儘快食用完畢，口感最佳。食品專家提醒，冷凍麵包取出後不用退冰，可直接在表面噴少許水霧，再放進預熱至180度的烤箱或氣炸鍋加熱約3至5分鐘，利用水蒸氣讓外皮恢復酥脆、內部保持柔軟，口感幾乎和剛出爐一樣。至於貝果、法國麵包等較有嚼勁的麵包，也可利用電鍋乾烙方式回溫；反而不建議使用微波爐直接加熱，以免麵包組織變得乾硬、有嚼不動的口感。不過專家也提醒，並非所有麵包都適合冷凍保存，內含生菜、新鮮水果或大塊馬鈴薯等配料的麵包，冷凍解凍後容易出水、影響口感；若是鮮奶油、卡士達、蛋沙拉等容易變質的內餡麵包，仍應依照包裝標示放冷藏，並盡快食用，以確保食品安全。