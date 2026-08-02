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洛杉磯道奇從底特律老虎換來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），成為本屆交易截止日前最大震撼彈。美媒隨即替交易雙方打分，道奇憑藉相對可承受的代價獲得「A」，老虎則因未能換回更多頂級戰力，僅獲「C+」，被質疑沒有將史庫柏的價值發揮到最大。根據目前多家媒體披露的最終交易內容，道奇得到史庫柏，老虎則換回外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與右投史密斯（Brady Smith）。霍普是道奇農場前段班新秀，萊恩也曾登上大聯盟，但3人都不是道奇目前無可取代的核心資產。美媒認為，道奇這筆交易幾乎沒有輸的理由。球團農場仍有德保拉（Josue De Paula）、西羅塔（Mike Sirota）等外野新秀，霍普即使未來成長為主力，也不會讓道奇出現無法填補的缺口。萊恩即將年滿28歲，先前接受韌帶置換手術，本季又受到腿後肌傷勢影響，在道奇豪華輪值中已缺乏明確位置；史密斯雖具備三振能力，但仍未升上2A，養成風險不低。道奇等於用3名有潛力、卻不是非留不可的球員，換到能直接主宰季後賽的王牌。史庫柏本季繳出防禦率2.79，96.2局送出超過110次三振，加盟後可與山本由伸組成左右雙王牌，立即提升道奇挑戰世界大賽三連霸的勝算。老虎交易包中最重要的資產是霍普。這名年輕外野手本季在2A敲出23轟、攻擊指數接近0.900，被看好最快明年就能挑戰大聯盟。不過，部分評價認為，霍普的數據也受惠於偏向打者的比賽環境，同隊多名新秀的攻擊表現甚至更加突出。若釀酒人的馬德（Jesús Made）與光芒的吉倫（Theo Gillen）從未真正進入談判，霍普或許已是老虎現實上能取得的最佳新秀，但仍很難讓球迷完全滿意。尤其史庫柏是連兩屆賽揚獎得主，老虎卻沒有換回一名已站穩大聯盟、能立即加入輪值的年輕先發，讓交易包缺乏足以迅速改變球隊戰力的主菜。萊恩雖然有大聯盟經驗，但年齡、手術史及近期腿後肌傷勢，都降低了他的交易價值。他比較像是老虎押注健康恢復後，仍能成為輪值深度，而非確定能接替史庫柏的先發投手。史密斯則仍停留在低階小聯盟，雖然具備讓打者揮空的球威，防禦率卻仍在4字頭，距離大聯盟還有一段距離。這讓老虎的回報更偏向「霍普加兩張投手彩票」，而不是3名都具有明確主力前景的頂尖新秀。