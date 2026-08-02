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民進黨台北市黨部今（2）日舉辦「第21屆主委、執評委就職典禮及沈伯洋市長競選座談會」，這也是立委王世堅接任競辦副主委後首次公開與沈伯洋同台，被問及未來會有什麼樣的合作，王世堅表示「我很簡單講4個字，任憑差遣」，而致詞助講時送給沈伯洋水瓢，台語原句是「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，意指敢做敢當負責任，既然承擔就不要畏懼困難與挑戰。王世堅接任競辦副主委後首次公開與沈伯洋同台，媒體問及未來還會有什麼合作？王世堅表示，「我很簡單講4個字，任憑差遣」，這次市長選舉主角是沈伯洋和26位議員參選人，許多參選人都是自己過去議會好同事，於公於私，都應該任由他們差遣。媒體追問傳綠營內部擔心沈伯洋困不住蔣萬安？王世堅回應，現在正式比賽才開始而已，蔣萬安固然有其強項、優點與光環，但從這次上凱道與喊出倒閣，已經有點得意忘形了，認為蔣萬安在幾次失誤後光環會減弱，所以沈伯洋要去困住蔣萬安是非常有可能的。而王世堅今日也不忘為沈伯洋準備小禮物送上水瓢，台語原句是「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，意思是比喻敢做敢當、負責任，既然承擔了任務或選擇了某條路，就不要畏懼過程中必然會面臨的困難與挑戰。