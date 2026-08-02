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▲愛莉莎莎被嚇到後，直接跳下床動手打人。（圖／竇IG@king.tou.1）

▲竇被嚇到後，除了大叫一聲外，沒什麼特別生氣的反應。（圖／竇IG@king.tou.1）

百萬網紅愛莉莎莎和攝影師男友竇今年6月才剛認愛，怎料日前就因看電影《奧德賽》男友沒買IMAX門票而吵架，讓網友抨擊這段戀情超級「女尊男卑」，不看好他們。其實竇也曾在自己的IG分享私下和愛莉莎莎相處的影片，只見愛莉莎莎突然被竇叫起床，瞬間暴怒動手打人，由此可見，兩人平常相處確實是愛莉莎莎比較強勢。竇雖然是愛莉莎莎的攝影師，但平時也有在經營自己的IG，日前他就上傳一段情侶互動影片，分享他跟愛莉莎莎的相處日常。只見竇專心背對房門在工作，愛莉莎莎偷偷推門而入，讓他嚇一大跳。竇因此記仇想報復，趁愛莉莎莎午睡時，跑到房間敲鈴，把愛莉莎莎嚇醒，結果愛莉莎莎氣到直接跳下床暴打他。雖然這只是情侶間的打情罵俏，但從兩人被嚇到的反應看得出來，愛莉莎莎比較易怒，敢直接動手打人，可見在這段關係中，愛莉莎莎是較為強勢的一方。而竇的脾氣似乎穩定許多，被愛莉莎莎嚇到後，先是大叫一聲，默默罵了一句「靠背喔」就不生氣了，還跟著愛莉莎莎一起大笑，看起來完全不介意女友的惡作劇。日前發生的電影院吵架事件則是源於兩人去看《奧德賽》時，竇明明就知道該部片是用IMAX膠捲攝影機拍攝的，卻沒買IMAX電影票，而是買了數位版位置，讓愛莉莎莎覺得自己花3小時是在看「次等的東西」，雙方才起了爭執。後來愛莉莎莎自我檢討，是因為竇習慣二刷、三刷電影，才沒一開始就買IMAX的票。而愛莉莎莎是「視時間如命」的人，時薪破萬元，因此她看電影就是想要享受最頂級的視覺饗宴，才會認為沒看IMAX是浪費時間，最終雙方經過溝通後已經和好。至於為何竇買的其中一張電影票是185元的「敬老票」，他和愛莉莎莎都出面解釋，是因為竇也有帶75歲的媽媽一起去看電影，所以媽媽的票才會是敬老票。由此可見，愛莉莎莎已經見過家長，還能和竇媽一起看電影，關係應該不錯，強勢的個性也不影響戀情。