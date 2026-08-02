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鬼月買房反而最好？命理師曝「議價空間最大」

▲鬼月期間家具、家電業者常推出促銷優惠，建議民眾可趁機完成採購，等鬼月過後再安排搬家與入住，更能兼顧省錢與習俗。（示意圖／取自Unsplash）

鬼月裝潢怎麼做？提前「動工」可避開禁忌

鬼月家具、家電優惠多 一次採購最划算

2026鬼門開日期出爐，今年農曆七月初一落在8月13日，不少人擔心鬼月不宜搬家、買房、裝潢，但其實鬼月反而可能是撿便宜的好時機。命理專家楊登嵙表示，由於鬼月看屋、購屋民眾減少，建商、屋主議價空間往往更大，家具、家電也常推出促銷優惠，只要掌握正確時機與方法，就有機會用更划算的價格買到理想房子，還能避開鬼月禁忌，省下一大筆預算。命理專家楊登嵙表示，2026年農曆七月鬼門開為8月13日（農曆七月初一），民間普遍認為鬼月不宜搬家、入宅、動工、開市及結婚，因此許多人會避開農曆七月購屋，也讓市場競爭明顯減少。他指出，正因看屋民眾變少，屋主與建商成交壓力增加，反而更願意讓利，因此鬼月是爭取議價空間的好時機。建議可利用農曆七月看屋、議價、談條件，待鬼月結束後，再於農曆八月挑選吉日簽約、過戶及入住。若是在農曆六月底購入房屋，可先挑選吉日祭拜地基主，並以圓鍬或鐵鎚在房屋四角象徵性敲擊三下，代表工程已於鬼月前正式動工，之後鬼月期間持續施工即可。若是在鬼月才決定買房，也可先進行室內設計規劃、丈量、估價、討論廚房、衛浴、燈具、窗簾等前置作業，等到農曆八月再正式開工。楊登嵙表示，由於鬼月搬家人潮減少，家具行、家電賣場常推出促銷活動刺激買氣，是採購家具、家電的好時機。建議民眾可趁優惠期間一次完成議價與下訂，等房屋裝修完成後再安排配送，不僅能避開鬼月搬家禁忌，也有機會省下不少裝潢及家電費用。