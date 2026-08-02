AI生成影片技術愈來愈成熟，近期社群平台掀起一股「AI短劇」熱潮，不只吸引長輩拿著手機一路追，就連年輕人也逐漸淪陷。有網友看完後大讚，「我感覺我看的全是精品，太好看了」，甚至坦言現在看真人戲劇反而覺得不對勁，《NOWNEWS》記者同事家中有長輩超著迷，甚至已經到了一天狂追10小時的程度。但還是有人認為AI短劇同一套模板重複使用，甚至會出現主角撞臉的情況。
「看的全是精品」網友沒日沒夜狂追
近日一名網友在社群平台發文詢問，「有人看AI短劇嗎？我感覺我看的全是精品，太好看了」，文中透露自己近期幾乎沒日沒夜沉浸在AI短劇世界中，有人贊聲表示，「自從看了AI劇，真人的怎麼看怎麼不得勁」、「我已經很久沒有看長劇了，沉浸在紅果短劇世界中」、「AI短劇真的夯爆了，真人劇都不看了」。
還有人認為，AI短劇中的角色多半擁有精緻五官及完美身材，笑稱「AI雖然是建模臉，但沒有醜男，真好」，甚至直言，入坑AI短劇後已經回不去，真人演員的長相、妝造質感及場景規模，似乎都失去原本的吸引力。
長輩一天看10小時 從早上追到晚上
《NOWnews今日新聞》記者實際詢問身邊同事，也發現不少家中長輩非常熱愛觀看AI短劇。一名同事分享，「我老爸真的超愛看，從早上起床就去陽台看，一直看到晚上，應該有10個小時吧。」同事觀察，父親之所以能夠長時間觀看，除了劇情簡單、節奏快速，使用的短劇平台完全免費，觀看過程也沒有廣告頻繁打斷，讓人很容易一部接著一部追下去。覺得相較傳統長篇連續劇，AI短劇每集時間較短，故事往往開場沒多久就進入重生、復仇、豪門爭鬥、身世揭密或感情背叛等情節，不必花費太多時間理解人物關係，也更符合使用手機觀看的習慣。
AI短劇為何吸引人，同事推測，AI能完成許多現實中難以拍攝的劇情及場景，例如仙俠世界、神獸、變身、穿越時空、大規模戰爭或宮殿毀滅等畫面，不必真的搭建布景或動用大量演員，也能呈現華麗效果。此外，許多觀眾觀看這類短劇，主要是想知道故事接下來如何發展，而非欣賞演員演技。因此，即使AI人物的表情、反應及肢體動作有時相當誇張，也可能反而形成另一種娛樂效果。
AI短劇同一套模板重複使用 爸媽、男女主角都撞臉
不過，AI短劇並非人人都能接受，像是最大原因是許多作品似乎使用相同的人物模板，「每部劇裡面的爸媽、男女主角，臉幾乎都長一樣」。部分網友也認為，AI人物雖然外型精緻，卻經常出現表情僵硬、嘴型對不上、動作不符合常理等問題；不同作品的角色長相、聲音及敘事方式也高度相似，長時間觀看後仍可能產生疲乏感。
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近日一名網友在社群平台發文詢問，「有人看AI短劇嗎？我感覺我看的全是精品，太好看了」，文中透露自己近期幾乎沒日沒夜沉浸在AI短劇世界中，有人贊聲表示，「自從看了AI劇，真人的怎麼看怎麼不得勁」、「我已經很久沒有看長劇了，沉浸在紅果短劇世界中」、「AI短劇真的夯爆了，真人劇都不看了」。
還有人認為，AI短劇中的角色多半擁有精緻五官及完美身材，笑稱「AI雖然是建模臉，但沒有醜男，真好」，甚至直言，入坑AI短劇後已經回不去，真人演員的長相、妝造質感及場景規模，似乎都失去原本的吸引力。
《NOWnews今日新聞》記者實際詢問身邊同事，也發現不少家中長輩非常熱愛觀看AI短劇。一名同事分享，「我老爸真的超愛看，從早上起床就去陽台看，一直看到晚上，應該有10個小時吧。」同事觀察，父親之所以能夠長時間觀看，除了劇情簡單、節奏快速，使用的短劇平台完全免費，觀看過程也沒有廣告頻繁打斷，讓人很容易一部接著一部追下去。覺得相較傳統長篇連續劇，AI短劇每集時間較短，故事往往開場沒多久就進入重生、復仇、豪門爭鬥、身世揭密或感情背叛等情節，不必花費太多時間理解人物關係，也更符合使用手機觀看的習慣。
AI短劇為何吸引人，同事推測，AI能完成許多現實中難以拍攝的劇情及場景，例如仙俠世界、神獸、變身、穿越時空、大規模戰爭或宮殿毀滅等畫面，不必真的搭建布景或動用大量演員，也能呈現華麗效果。此外，許多觀眾觀看這類短劇，主要是想知道故事接下來如何發展，而非欣賞演員演技。因此，即使AI人物的表情、反應及肢體動作有時相當誇張，也可能反而形成另一種娛樂效果。
AI短劇同一套模板重複使用 爸媽、男女主角都撞臉
不過，AI短劇並非人人都能接受，像是最大原因是許多作品似乎使用相同的人物模板，「每部劇裡面的爸媽、男女主角，臉幾乎都長一樣」。部分網友也認為，AI人物雖然外型精緻，卻經常出現表情僵硬、嘴型對不上、動作不符合常理等問題；不同作品的角色長相、聲音及敘事方式也高度相似，長時間觀看後仍可能產生疲乏感。