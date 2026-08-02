韓國股市7月經歷金融海嘯以來最劇烈震盪，向來以敢於承擔高風險聞名的散戶投資人，如今也被急跌行情嚇壞。儘管韓股週五（7月31日）強勁反彈18%，仍無法挽回整月重挫22%的跌幅，不少投資人不僅宣布退出股市，更有人怒批政府將股市變成「賭場」，市場信心面臨嚴峻考驗。
根據彭博（Bloomberg）報導，7月的劇烈震盪重創韓國散戶信心。韓股綜合指數（Kospi）雖然在週五創下18%的反彈，但整個7月仍累計下跌22%，創下全球金融海嘯以來最大單月跌幅。
這波行情也讓不少投資人損失慘重。住在首爾、30多歲的金姓投資人表示，她今年5月才首度進場投資韓股，受到市場熱潮帶動投入資金，沒想到短短幾個月便遭遇暴跌。
她說：「那是『Kospi狂熱』的時代，我完全被市場氣氛捲進去。」如今她已牢記兩條原則，「第一，不要投資韓國股市；第二，遵守第一條。」
AI熱潮吸引大批散戶 7月暴跌重創信心
分析指出，今年5月至6月期間，在總統李在明推動股市改革，以及單一個股槓桿ETF上市的刺激下，大批散戶湧入市場，兩個月內合計買超約78兆韓元（約542億美元）的Kospi股票。然而，7月市場急轉直下，讓不少追高進場的投資人措手不及。
社群媒體上充斥抱怨聲浪，許多散戶將矛頭指向政府，認為政策過度鼓勵高風險投資，導致市場波動進一步放大。
單一個股槓桿ETF成箭靶 投資人怒批「把股市變賭場」
尤其今年5月底才推出的單一個股槓桿ETF，原本是政府希望提供更多投資工具，並減少資金流向海外類似商品，如今卻成為眾矢之的。
40歲的李姓投資人表示，自己甚至以房屋作為擔保貸款5000萬韓元投入股市，如今認為政府推出高槓桿商品，「根本是在替火上加油，把股市變成賭場。」
7月期間，Kospi更四度觸發熔斷機制（circuit breaker），創下史上最多紀錄，顯示市場波動程度前所未見。
AI概念股仍是市場主角 專家：不代表AI行情終結
此次重挫主要集中在AI與半導體族群。三星電子7月股價下跌21%，SK海力士（SK Hynix）更重挫35%。不過，若從2025年初起算，三星股價仍累積上漲逾4倍，SK海力士漲幅更接近10倍，Kospi今年整體表現仍名列全球主要股市前段班。
市場人士指出，這次修正主要是資金集中押注AI概念股，再加上大量槓桿操作，當行情反轉時，引發連鎖去槓桿效應。
投資平台eToro全球市場分析師阿科納（Lale Akoner）表示，這是「市場過度擁擠交易碰上高槓桿」的典型案例，去槓桿過程不可能在短時間內結束，未來幾個月科技及半導體類股仍可能持續劇烈震盪。
不過，她也強調，這並不代表AI投資趨勢已經崩潰，而是市場正在進行健康修正。
政府祭穩市措施 市場質疑「來得太晚」
面對市場劇烈波動，韓國政府7月中旬已暫停新的單一個股槓桿ETF上市，上週也宣布將推出更多穩定市場措施，並限制散戶投資高槓桿商品。
然而，多數投資人認為相關措施來得太晚，難以挽回市場信心。韓國股東聯盟（Korean Stockholders’ Alliance）會長鄭義正（Jung Eui-jung）表示，目前散戶對政府的不滿已達最高點，「投資人現在對政府充滿憤怒，批評聲浪也來到高峰。」
分析認為，AI產業長期成長趨勢並未改變，但7月的暴跌已讓許多投資人體認到，高報酬往往伴隨高風險。即使未來股市重新回升，要重建散戶信心，恐怕還需要更長時間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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她說：「那是『Kospi狂熱』的時代，我完全被市場氣氛捲進去。」如今她已牢記兩條原則，「第一，不要投資韓國股市；第二，遵守第一條。」
AI熱潮吸引大批散戶 7月暴跌重創信心
分析指出，今年5月至6月期間，在總統李在明推動股市改革，以及單一個股槓桿ETF上市的刺激下，大批散戶湧入市場，兩個月內合計買超約78兆韓元（約542億美元）的Kospi股票。然而，7月市場急轉直下，讓不少追高進場的投資人措手不及。
社群媒體上充斥抱怨聲浪，許多散戶將矛頭指向政府，認為政策過度鼓勵高風險投資，導致市場波動進一步放大。
單一個股槓桿ETF成箭靶 投資人怒批「把股市變賭場」
尤其今年5月底才推出的單一個股槓桿ETF，原本是政府希望提供更多投資工具，並減少資金流向海外類似商品，如今卻成為眾矢之的。
40歲的李姓投資人表示，自己甚至以房屋作為擔保貸款5000萬韓元投入股市，如今認為政府推出高槓桿商品，「根本是在替火上加油，把股市變成賭場。」
7月期間，Kospi更四度觸發熔斷機制（circuit breaker），創下史上最多紀錄，顯示市場波動程度前所未見。
AI概念股仍是市場主角 專家：不代表AI行情終結
此次重挫主要集中在AI與半導體族群。三星電子7月股價下跌21%，SK海力士（SK Hynix）更重挫35%。不過，若從2025年初起算，三星股價仍累積上漲逾4倍，SK海力士漲幅更接近10倍，Kospi今年整體表現仍名列全球主要股市前段班。
市場人士指出，這次修正主要是資金集中押注AI概念股，再加上大量槓桿操作，當行情反轉時，引發連鎖去槓桿效應。
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不過，她也強調，這並不代表AI投資趨勢已經崩潰，而是市場正在進行健康修正。
政府祭穩市措施 市場質疑「來得太晚」
面對市場劇烈波動，韓國政府7月中旬已暫停新的單一個股槓桿ETF上市，上週也宣布將推出更多穩定市場措施，並限制散戶投資高槓桿商品。
然而，多數投資人認為相關措施來得太晚，難以挽回市場信心。韓國股東聯盟（Korean Stockholders’ Alliance）會長鄭義正（Jung Eui-jung）表示，目前散戶對政府的不滿已達最高點，「投資人現在對政府充滿憤怒，批評聲浪也來到高峰。」
分析認為，AI產業長期成長趨勢並未改變，但7月的暴跌已讓許多投資人體認到，高報酬往往伴隨高風險。即使未來股市重新回升，要重建散戶信心，恐怕還需要更長時間。
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