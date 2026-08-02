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▲安吉（右）出席匹克球公開賽，笑說今天成績「爛爆」，因自己球齡不長，賽前三天才臨時抱佛腳趕緊練習。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲賈永婕（如圖）賽後卻提前離開。稍早她回應《NOWNEWS今日新聞》：「我們全家來參加比賽，但是我們沒有打晉級。」所以約11點就回家了。（圖／賈永婕臉書）

資深藝人陽帆跟妻子Julie的女兒安吉以歌手身分出道，近日和人氣男團Ozone成員林佳辰爆出熱戀，兩人被拍到一起返家、互動親密。對於緋聞，所屬唱片公司表示「藝人行程不回應」，未承認也未否認；今（2）日安吉素顏現身「2026第二屆心元盃匹克球公開賽開幕」 ，被問到戀情她面露惶恐說：「要問經紀人。」「2026第二屆心元盃匹克球公開賽開幕」今在台大綜合體育館登場，現場貴賓雲集，包括台北市長蔣萬安、台北101董事長賈永婕都共襄盛舉。陽帆女兒安吉也素顏現身參賽，被問到與林佳辰的戀情，她露出驚慌表情說：「要問經紀人。」坦言今天是私下與朋友一起來比賽。至於今天比賽結果如何？安吉笑說「爛爆」表示自己球齡不長，賽前三天才臨時抱佛腳趕緊練習，今天也是因為對方的失誤才「意外」拿到兩分，直呼明年希望能拿到三分。至於爸媽平時的休閒運動？安吉笑回「泡澡」，透露他特別喜歡冷熱水交替，也經常和媽媽Julie一起前往開放式桑拿與烤箱放鬆身心，安吉說：「這就是他每天的運動。」值得一提的是，今日賈永婕也有出席比賽，原本將留下來與蔣萬安等人進行大合照，不過賽後卻提前離開。稍早她回應《NOWNEWS今日新聞》：「我們全家來參加比賽，但是我們沒有打晉級。」所以約11點就回家了。不過，賈永婕也透露與大女兒組隊打女雙，戰績是一勝一敗：「我們打得很好，但是我們的對手太強了。」她笑說今天的對手是冠軍「哪有人這樣的啦！」不過，能與家人一同並肩作戰、參加比賽，對她來說已經是非常開心且難得的體驗。