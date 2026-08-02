攤開道奇現有先發輪值，純實力到底有多強？除了史庫柏、史奈爾（Blake Snell）兩位賽揚左投之外，還有去年世界大賽MVP山本由伸，大谷翔平甚至可能被擠到第4號先發，讓《洛杉磯時報》專欄作家普拉許克（Bill Plaschke）感嘆道，「結束了。道奇又一次提前三個月把一切都搶走，包含連續第3座世界冠軍。」

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道奇先發輪值到底多強？前3號都拿過賽揚獎或世界大賽MVP

統計這套先發群的個人榮譽，史庫柏、史奈爾合計擁有4座賽揚獎，山本由伸則有3座日職澤村賞，還有世界大賽MVP光環，大谷翔平本季健康時、則一度名列國聯賽揚獎第一。

宇宙級輪值 球威堪稱大聯盟史上最強

對手打線面對道奇時不論第幾戰，每場比賽都要吞下10至12次的三振出局數，才能從中製造得分機會。

大谷翔平竟被擠到「第4號先發」？外媒透露原因

前三人是史庫柏、史奈爾與山本由伸，除了大谷翔平得同時擔綱指定打擊之外，他本季的左膝健康狀況，也是主因之一。

輪值唯一隱憂 健康與局數控管

外媒誇張形容：道奇又一次提前3個月奪冠...

「結束了。道奇隊又一次提前3個月把一切都搶走，當他們交易來史庫柏時，他們其實已經拿到第3座世界冠軍了。」

洛杉磯道奇稍早再度震撼全世界，交易來當代最強左投史庫柏（Tarik Skubal），道奇找來史庫柏後，補上前段輪值最缺乏的穩定性，此外，他們還有曾入選明星賽的火球男葛拉斯諾、佐佐木朗希、以及本季已經拿到11勝的左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）等人，季後賽隨時擔任備位先發，在大聯盟歷史上，沒有任何一支球隊能在季後賽排出「前三號先發都具備賽揚獎或世界大賽MVP經驗」的誇張組合。且道奇目前的先發輪值，論球威也堪稱史上最頂級，史庫柏生涯平均三振率逼近30%，展現極高的打者揮空率與低WHIP特性，葛拉斯諾與史奈爾生涯K/9 值長期維持在11.5以上，大谷翔平本季同樣具備高達31.2%的生涯揮空率。這意味著來到季後賽戰場，大谷翔平做為當代棒球最偉大的球星之一，但在道奇這套「宇宙級」先發輪值中，定位上可能是第4號先發，安排在第4號先發，能讓大谷翔平獲得更彈性的休息時間，減少投打二刀流帶來的身體疲勞，並能讓他在其他時間專注於打擊上。儘管帳面上數據無敵，外媒在驚嘆之餘也點出道奇先發群唯一的弱點——健康狀況。史庫柏本季曾因手臂與手肘清創手術短期休養，直到6月下旬才回歸賽場，葛拉斯諾與史奈爾過去都有頻繁傷病紀錄，今年上半季也幾乎沒有出賽，當然還有目前仍陷入左膝傷病疑雲的大谷翔平。為了保護這群王牌，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）預計在例行賽尾聲採用六人輪值，並運用佐佐木朗希、席恩（Emmet Sheehan）等潛力新星來分攤局數，只要這群先發能健康挺進10月季後賽，道奇投手深度將會是其他29支球隊的噩夢。稍早道奇正式交易來史庫柏後，《洛杉磯時報》專欄作家普拉許克也以《交易來史庫柏為道奇帶來仇恨、嫉妒，以及另一座冠軍》為標題，詳盡報導道奇先發輪值的強悍之處，內文更誇張形容，道奇此時此刻已經獲得世界大賽冠軍，