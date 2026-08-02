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阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）今（2）日在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）後首度出賽，美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際交手哥倫布機員，梅西在下半場53分鐘替補登場，記錄上共有4次射門、1次射正，但未能轉化為進球，最終邁阿密國際以2：2踢平，終止近期的6連勝。阿根廷在本屆世界盃未能成功衛冕，梅西也回到母隊邁阿密國際，今日交手哥倫布機員，梅西從板凳出發。邁阿密國際在上半場第16分鐘，靠著近期狀況火燙的蘇亞雷斯（Luis Suárez）成功破門，率先進球，取得1：0領先。然而在上半場第34分鐘，甫加盟邁阿密國際的資深中場卡斯米路（Casemiro）不慎烏龍球破門，讓哥倫布機員追平成1：1平手。不過在上半場結束前，艾倫（Noah Allen）接應蘇亞雷斯的助攻頭錘破門，助邁阿密國際重新取得2：1領先。下半場第53分鐘，梅西在球迷的歡呼聲中上場，且積極發起進攻，嘗試了4次射門，其中1次射正未能轉化為進球，最終留下0進球的成績。邁阿密國際未能守住領先優勢，在下半場第84分鐘被哥倫布機員門德斯（Brais Méndez）踢進自由球追平，最終以2：2握手言和結束比賽。隨著此役踢平，邁阿密國際的6連勝紀錄劃下句點，目前累積38分積分，落後於納許維爾的40分，繼續保持東部賽區第2名的位置。梅西今年在MLS出賽15場，累積12顆進球排名進球榜第4名，另外送出8次助攻，排名助攻榜第2名。