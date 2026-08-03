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談年輕票 江啟臣：忙著博眼球不如真正解決問題

▲江啟臣以立法院副院長的身分，接待「臺大政治營」的同學。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

被批不接地氣 他霸氣回「我有哪一次輸過？」

▲江啟臣的選區以農業區為主，豐收時幫忙宣傳賣水果、農損時勘災爭取補助，成為他的立委日常。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

拒靠嗆聲搶版面 「那不是我的Style」

談「台中味」 江啟臣：重視民生、務實不愛激情

很少有縣市長參選人的歷練，能像國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣這麼全方位。擁有美國兩所名校碩、博士學歷，曾任大學教授、行政院新聞局長、立法院黨團總召，歷來最年輕的國民黨主席，一度被視為藍營青壯改革派代表人物，還獲美國《時代雜誌》評選列入時代百大人物的「領導人」榜。然而，近來多份民調卻顯示，他在年輕族群的支持度落後對手，也被外界貼上「高處不勝寒」、「不夠接地氣」的標籤。接受《NOWNEWS》專訪時，江啟臣面對質疑沒有急著反駁，反而笑著說，一直很樂意和年輕人溝通，也不認為雙方存在距離。他強調，比起迎合流量、刻意製造話題，更重要的是把年輕人意見真正納入政策。江啟臣表示，自己一直重視和年輕人的互動，不僅經常受邀到大專院校演講，還是國會青年體驗營的發起者，擔任黨主席時，是年輕人入黨最多的時期。他強調很願意接受年輕人的挑戰，「再怎麼尖銳的問題，包括對國民黨的批評，我們都願意面對。」他認為，許多人都是投票前夕才開始關注選情，更何況今年選舉氛圍特殊，「大家關心股市可能比關心選舉還多」，這階段表態率偏低很正常。江啟臣認為，多數年輕人真正重視的，不是政治人物能不能吸引眼球，而是有沒有認真回答他們關心的問題，「對我而言，年輕人是很重要的諮詢對象。」政府是否重視青年，關鍵在於有沒有傾聽意見、理解需求，更重要的是，能不能把年輕人的建議真正轉化為政策，落實執行。對於「不接地氣」的批評，江啟臣先是笑著說尊重每個人的看法，頓了一下後忍不住反問「我選了四屆民意代表，還經歷過一次罷免投票，五次大型投票我有哪一次輸過？」江啟臣選區的人口較少，雖然得票數不如其他立委，但從得票率來看，一直是名列前矛。他是豐原在地子弟，2011年擔任行政院新聞局局長期間獲國民黨徵召，以政治新星之姿返鄉參選立委，選區包括石岡、新社、東勢、和平，多屬農業區，「你去問那些農民，我接不接地氣？」他認為「接地氣」本就是很主觀的評價，選民喜歡的政治人物風格各有不同，不需要刻意迎合外界貼上的標籤。相較別人評論自己的外在風格，江啟臣更在乎政策內容有沒有說服力。「如果有人認為我的政見做不到、內容有問題，我會很在意；但要評論我講話接不接地氣、講台語還是國語，我覺得那不是重點。」談到選戰攻防，江啟臣坦言，不習慣用酸言酸語或刻意批評對手來博取關注。「我不會為了讓媒體有版面，就刻意去罵人、酸人，那不是我的Style。」他強調就算幕僚建議，他也不會接受，「那不是我自己舒服、自然的表達方式。」他認為候選人應該用自在的方式回應選民關心之事，而非刻意演出另一種人格。「如果我做得不自在，選民其實看得出來。」外界常說台中是搖擺州，江啟臣分析，台中選民長期以來給人的印象，就是較為中庸、務實，因此民生議題始終比政治口水更受重視。「台中人不喜歡太政治化，也不喜歡太政黨化，更不偏好激烈的言詞交鋒。」他形容這就是「台中味」，「有一種中庸的味道，跟地理磁場可能也有點關係」，或許覺得這樣的說法「不太江啟臣」，說完他忍不住哈哈笑了起來。至於民調起伏，曾是政治學教授的江啟臣顯得相當淡定。他表示，大部分選民往往最後一、兩週才會決定投票對象，因此民調只能作為參考。「除非每份民調的差距都超過10個百分點，否則一切都很難說。」