在6月的 Nintendo Direct 線上發表會中，任天堂無預警宣布神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於今年內登場，震撼不少資深玩家。儘管任天堂至今仍對具體上市日期保密到家，但近期有細心玩家發現官方周邊的「蛛絲馬跡」，暗示這款重製大作很有可能將在11月上中旬正式開賣，甚至不惜正面硬碰年度超級大作《GTA6》！
amiibo 洩漏天機？任天堂過往慣例成關鍵
綜合外媒報導，為了降低物流與行銷成本，任天堂近年來非常習慣將「全新 amiibo 公仔」與「遊戲新作」安排在同一天同步開賣，因此每當官方公布新款公仔的上市時間，往往被玩家社群視為新作發售日的最強預告。
日前就有國外網友在歐洲任天堂官方商店發現，有兩款未公開的全新 amiibo 公仔已悄悄上架，發售日期赫然標註為11月12日，雖然相關商品已經在社群大肆討論後被移除，但這項消息瞬間在社群平台引發熱議，不少人推測，這很可能就是預定今年登場的《薩爾達傳說 時之笛》重製版發售日。
不甩《GTA6》風暴！任天堂展現神作底氣
如果這項猜測屬實，無疑展現任天堂對自家經典重製作品的極大信心，畢竟面對遊戲界超級巨擘《GTA6》（俠盜獵車手6）即將壓境，全球各大遊戲廠商紛紛避之唯恐不及、調整檔期；若任天堂真選擇在11月上旬發售，代表他們將完全不受影響，堅持按照自己的步調出牌。
值得一提的是，1998年問世的《薩爾達傳說 時之笛》原版被譽為遊戲史上的至高神作，不僅奠定了現代 3D 遊戲的鎖定系統與視角基石；而《GTA6》則代表著當代最新技術與次世代開放世界的頂峰。
若這兩款分別代表「遊戲史基石」與「現代遊戲王者」的大作真的在同一檔期正面對決，勢必會擦出前所未有的火花。不過，最終這場跨世代對決是否真能成真，仍須等待任天堂官方正式公布最後答案。
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綜合外媒報導，為了降低物流與行銷成本，任天堂近年來非常習慣將「全新 amiibo 公仔」與「遊戲新作」安排在同一天同步開賣，因此每當官方公布新款公仔的上市時間，往往被玩家社群視為新作發售日的最強預告。
日前就有國外網友在歐洲任天堂官方商店發現，有兩款未公開的全新 amiibo 公仔已悄悄上架，發售日期赫然標註為11月12日，雖然相關商品已經在社群大肆討論後被移除，但這項消息瞬間在社群平台引發熱議，不少人推測，這很可能就是預定今年登場的《薩爾達傳說 時之笛》重製版發售日。
如果這項猜測屬實，無疑展現任天堂對自家經典重製作品的極大信心，畢竟面對遊戲界超級巨擘《GTA6》（俠盜獵車手6）即將壓境，全球各大遊戲廠商紛紛避之唯恐不及、調整檔期；若任天堂真選擇在11月上旬發售，代表他們將完全不受影響，堅持按照自己的步調出牌。
值得一提的是，1998年問世的《薩爾達傳說 時之笛》原版被譽為遊戲史上的至高神作，不僅奠定了現代 3D 遊戲的鎖定系統與視角基石；而《GTA6》則代表著當代最新技術與次世代開放世界的頂峰。
若這兩款分別代表「遊戲史基石」與「現代遊戲王者」的大作真的在同一檔期正面對決，勢必會擦出前所未有的火花。不過，最終這場跨世代對決是否真能成真，仍須等待任天堂官方正式公布最後答案。