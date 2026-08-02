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南韓天團BTS日前宣布拒絕報名2027年美國典禮葛萊美獎，公開抗議葛萊美新增「最佳亞洲流行音樂表演獎」後，雙方隔空交鋒持續延燒。沒想到，他們8月1日、2日在美國紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）舉辦演唱會時，導播還當眾CUE台下當地ARMY高舉的「FxCK GRAMMY」、「GRAMMY？NO THANK YOU」標語，引爆全場歡呼，畫面曝光後立刻在社群瘋傳：「在美國DISS葛萊美真的好屌！」BTS這2天在美國開唱，現場有ARMY高舉「FxCK GRAMMY」、「GRAMMY？NO THANK YOU」標語，導播看到後還特地照他，引爆全場歡呼，相關影片迅速在X、Threads等社群瘋傳，許多粉絲笑說：「國外ARMY真的很敢」、「居然在美國直接開嗆葛萊美」、「真的超愛國外米的精神狀態」。BTS日前7位成員同步透過IG限時動態宣布，今年將不會報名2027年葛萊美獎，強調希望音樂不會因地區或語言被區分，而是能以作品本身被聆聽、被喜愛。外界認為此舉是不滿葛萊美新增「最佳亞洲流行音樂表演獎」，因為該獎項要求作品必須以亞洲語言為主，也讓他們英文歌詞占比約8成的新專輯《Arirang》不符合資格。事件延燒後，葛萊美執行長Harvey Mason Jr.曾回應，坦言對BTS缺席感到遺憾，但完全尊重他們的決定，同時強調新增亞洲流行音樂獎項，並非要區分亞洲歌手，而是希望讓更多亞洲創作者被1萬5000名評審看見、獲得更多肯定。